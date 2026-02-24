  2. দেশজুড়ে

ডাকাতি শেষে কোরআন ছুঁয়ে শপথ করিয়ে ঘটনা গোপন রাখার হুমকি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বরিশাল
প্রকাশিত: ০৪:৪৭ পিএম, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ডাকাতির পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পুলিশ

বরিশালের বাকেরগঞ্জে এক প্রবাসীর বাড়িতে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এসময় স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ অর্থসহ প্রায় ৩০ লাখ টাকার মালামাল লুট করা হয়।

তবে ডাকাতি শেষে ঘটনাটি প্রকাশ না করার জন্য বাড়ির সদস্যদের হাতে কোরআন শরিফ তুলে দিয়ে শপথ করানো হয় বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের।

সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) দিনগত গভীর রাতে উপজেলার রঙ্গশ্রী ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাহাদুরপুর গ্রামে লেবানন প্রবাসী লিটন গাজীর বাড়িতে এ ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এসময় ঘরে তার বৃদ্ধ মা, স্ত্রী ও ছোট মেয়ে অবস্থান করছিলেন।

ভুক্তভোগীরা জানান, গভীর রাতে দরজায় শব্দ শুনে কে এসেছে জানতে চাইলে ৭-৮ জন মুখোশধারী ব্যক্তি দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়ে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা পরিবারের সদস্যদের হাত-পা বেঁধে ফেলেন এবং অস্ত্রের মুখে জিম্মি করেন। এসময় মারধরও করা হয়। পরে ঘরে থাকা স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ টাকাসহ প্রায় ৩০ লাখ টাকার মালামাল লুট করে ডাকাতরা।

চলে যাওয়ার সময় তারা সবার হাতে কোরআন শরিফ ধরিয়ে শপথ করান যেন তারা ঘটনাটি কোথাও প্রকাশ না করেন। প্রকাশ করলে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে বাকেরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কে এম সোহেল রানা বলেন, ডাকাতির খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। জড়িতদের আইনের আওতায় আনার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

