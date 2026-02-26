ভৈরবে ৫ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
কিশোরগঞ্জের ভৈরবে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি ও বিক্রির দায়ে ৫ প্রতিষ্ঠানকে ৭৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে শহরের ভৈরব বাজার এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।
জানা গেছে, ভৈরব বাজারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি ও বিক্রির দায়ে আম্মাজান রেস্টুরেন্টকে ৫০ হাজার টাকা, ভেনিস বাংলা রেস্টুরেন্টকে ১৫ হাজার টাকা এবং আলমগীর হোটেলকে ৫ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া দোকানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় এক মুদি দোকানিকেও ৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও এএইচএম আজিমুল হক জানান, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি ও বিক্রির দায়ে ৫ প্রতিষ্ঠানকে ৭৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জনস্বার্থে এই ধরণের অভিযান অব্যবহৃত থাকবে বলে তিনি জানান।
