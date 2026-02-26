নারায়ণগঞ্জে সেমাই কারখানায় অভিযান, লাখ টাকা জরিমানা

নারায়ণগঞ্জে সেমাই কারখানায় অভিযান, লাখ টাকা জরিমানা
নারায়ণগঞ্জে অনুমোদনহীন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও বিভিন্ন নামে প্যাকেটজাতে সেমাই উৎপাদনের অভিযোগে র্যাব, জেলা প্রশাসন ও নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তর যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে সদর উপজেলার শহীদ নগর এলাকায় গ্রামীণ ও আনন্দ সেমাই কারখানায় জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহরিয়ার পারভেজের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযান পরিচালনাকালে গ্রামীণ সেমাই কারখানা প্রতিষ্ঠানটি বিএসটিআইয়ের সিল ব্যবহার করলেও কোনো বৈধ অনুমোদনের কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। একই সঙ্গে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সেমাই উৎপাদনের প্রমাণ পাওয়া যায় ১ লাখ টাকা জরিমানা ও উৎপাদনকৃত সেমাই জব্দ করা হয়।
আর আনন্দ সেমাই কারখানার প্রতিষ্ঠানটির বিএসটিআই অনুমোদন থাকলেও নিয়ম ভাঙার অভিযোগে পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযানের সহযোগিতায় ছিলেন র্যাব-১১ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আল মাসুদ খান, নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তরের নারায়ণগঞ্জ জেলা কর্মকর্তা সুরাইয়া শামসুন নাহার। ভবিষ্যতেও এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/আরএইচ/জেআইএম