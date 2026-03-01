  2. দেশজুড়ে

রামগঞ্জে সবচাইতে প্রভাবশালী আমি: এমপি শাহাদাত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি লক্ষ্মীপুর
প্রকাশিত: ০৭:২৩ পিএম, ০১ মার্চ ২০২৬
রামগঞ্জে সবচাইতে প্রভাবশালী আমি: এমপি শাহাদাত
বক্তব্য রাখছেন এমপি শাহাদাত হোসেন সেলিম

লক্ষ্মীপুর-১ (রামগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য শাহাদাত হোসেন সেলিম বলেছেন, রামগঞ্জের সবচাইতে প্রভাবশালী হলাম আমি। আমার প্রভাবে কেউ যদি প্রভাবিত হয়, সেটা আমি দেখবো। কিন্তু কোনো প্রভাবশালীর নাম দিয়ে, কোনো রাঘববোয়ালের নাম দিয়ে কারও পরিচিতি হোক, সেটা আমি কোনো অবস্থাতেই চাই না।

রোববার (১ মার্চ) দুপুরে রামগঞ্জ পৌরসভার প্রশাসকের সহায়তা কমিটির সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। পৌরসভা মিলনায়তনে এ আয়োজন করা হয়।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে শাহাদাত হোসেন বলেন, ‌‘বারবার বলার পরও মাদকের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পরিচালনা করা হচ্ছে না। যেটা হচ্ছে সেটা জনগণের দৃষ্টিতে অপ্রতুল। যানবাহনের সংকট রয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অথবা সচিবের সঙ্গে কথা বলে যানবাহন বাড়ানোর চেষ্টা করবো। এখন যে যানবাহন আছে, এটা দিয়ে মাটি কাটার যে দুর্বৃত্ত আছে, তাদের চিহ্নিত করবেন এবং তাদের আইনের আওতায় আনবেন।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি ছাড়া আমার কোনো নেতাকর্মী এ ব্যাপারে ন্যূনতম তদবির করবে না। যদি করে আমাকে আপনারা অবহিত করবেন। সেই নেতাকর্মীকে অপ্রাসঙ্গিক করে রামগঞ্জ ত্যাগ করার ব্যবস্থা আমি নেবো।’

এমপি শাহাদাত হোসেন বলেন, ‘সন্ধ্যার পরে স্কুলের কোনো ছাত্র যেন বাড়ির বাইরে না থাকে, সেটা আপনারা দেখবেন। আমাদের খাল-বিল আর এক ইঞ্চিও যেন দখল হতে না পারে। এ বিষয়ে প্রশাসন ও স্থানীয় নেতাদের কঠোর অবস্থানে যেতে হবে।’

রামগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও রামগঞ্জ পৌর প্রশাসক ফারাশিদ বিন এনামের সভাপতিত্বে রামগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জিএস মনোয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম পিন্টু, আবুল বাশার সেতু, রামগঞ্জ পৌর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক জাকির হোসেন মোল্লা, বর্তমান সভাপতি শেখ মো. কামরুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক গিয়াসউদ্দিন পলাশ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কাজল কায়েস/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।