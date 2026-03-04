  2. দেশজুড়ে

হঠাৎ হাসপাতাল পরিদর্শনে এমপি, লাইনে দাঁড়িয়ে কাটলেন টিকিট

প্রকাশিত: ০৭:২৫ পিএম, ০৪ মার্চ ২০২৬
মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনে এমপি জাহান্দার আলী মিয়া

মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতাল হঠাৎ পরিদর্শন করেছেন মাদারীপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য জাহান্দার আলী মিয়া। এসময় তিনি সাধারণ রোগীর মতো বহির্বিভাগের টিকিট সংগ্রহ করে চিকিৎসা নেন।

বুধবার (৪ মার্চ) দুপুর ১২টার দিকে পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই তিনি হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে সরাসরি চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন।

এসময় এমপি হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন। পাশাপাশি রোগী ও স্বজনদের সঙ্গে কথা বলেন। সব চিকিৎসকের কক্ষে গিয়ে তাদের উপস্থিতি এবং রোগীরা যথাযথ সেবা পাচ্ছেন কি না তা পর্যবেক্ষণ করেন।

চিকিৎসকদের উদ্দেশে এমপি জাহান্দার আলী মিয়া বলেন, সরকার নির্ধারিত সময়ে হাসপাতালে উপস্থিত হতে হবে। রোগীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে মানসম্মত সেবা দিতে হবে।

তিনি দুই ঘণ্টা হাসপাতাল ঘুরে সামগ্রিক চিকিৎসা কার্যক্রমের খোঁজখবর নেন।

