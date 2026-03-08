  2. দেশজুড়ে

তরমুজ ক্ষেত খেয়ে ফেলায় ছাগল নিয়ে থানায় হাজির কৃষক

উপজেলা প্রতিনিধি
উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি কলাপাড়া (পটুয়াখালী)
প্রকাশিত: ০৮:৫৮ পিএম, ০৮ মার্চ ২০২৬
তরমুজ ক্ষেত খেয়ে ফেলায় ছাগল নিয়ে থানায় হাজির কৃষক
থানা প্রাঙ্গণে বেঁধে রাখা হয়েছে ছাগলটি

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় এক কৃষকের ৩০ শতাংশ জমির তরমুজ ক্ষেত খেয়ে ফেলায় ছাগল নিয়ে থানায় হাজির হয়েছেন আলাউদ্দিন (৩৫) নামের এক কৃষক।

রোববার (৮ মার্চ) দুপুর ১টায় উপজেলার টিয়াখালী ইউনিয়নের টিয়াখালী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

থানায় হাজির হয়ে ওই কৃষক প্রতিবেশী রফিক হাওলাদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন।

অভিযোগে ভুক্তভোগী কৃষক উল্লেখ করেন, শনিবার (৭ মার্চ) তিনি তার তরমুজ ক্ষেতে গিয়ে দেখেন, প্রতিবেশী রফিক হাওলাদারের অনেকগুলো গরু, ছাগল ও ভেড়া ক্ষেতে প্রবেশ করে শতাধিক তরমুজের গাছ খেয়ে ফেলেছে। এসময় তিনি একটি ছাগল আটক করে তার বাড়িতে নিয়ে আসেন। পরে তিনি রফিক হাওলাদারকে বিষয়টি জানান। তবে দুই দিনেও রফিক হাওলাদার ছাগলের খোঁজ না নিলে তিনি ছাগল নিয়ে থানায় আসেন।

তিনি অভিযোগে আরও উল্লেখ করেন, গত তিন মাসে রফিক হাওলাদারের গরু, ছাগল ও ভেড়া তার ৩০ শতাংশ জমির তরমুজ ক্ষেত নষ্ট করেছে। এতে তার প্রায় দুই লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। বিষয়টি বেশ কয়েকবার রফিক হাওলাদারকে অবহিত করলেও তিনি কোনো কর্ণপাত করেননি।

এ বিষয়ে জানতে রফিক হাওলাদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা।আওয়ামী লীগের সময় আলাউদ্দিন আমার একটি মহিষ চুরি করে খেয়েছে। এখন আমার ছাগল চুরি করে থানায় গিয়ে আবার মিথ্যা নাটক সাজিয়েছে।’

কলাপাড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রাসেল জানান, অভিযোগ পেয়ে রফিক হাওলাদারের সঙ্গে বেশ কয়েকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তিনি সাড়া দেননি। আর থানায়তো পশু রাখার কোনো জায়গা নেই। তাই স্থানীয় গ্রামপুলিশের মাধ্যমে যোগাযোগ করে ছাগলটি আলাউদ্দিনের জিম্মাতেই রাখা হয়েছে। পরবর্তীতে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আসাদুজ্জামান মিরাজ/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।