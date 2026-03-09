  2. দেশজুড়ে

স্ত্রী-সন্তানের অভিযোগে মাদকসেবীর কারাদণ্ড

প্রকাশিত: ০৯:৪৫ পিএম, ০৯ মার্চ ২০২৬
যশোরের অভয়নগরে মাদক সেবন করে পরিবারের সদস্যদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগে গোলাম মওলা (৪৫) নামে এক ব্যক্তিকে ৪ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

সোমবার (৯ মার্চ) দুপুরে অভয়নগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আশীষ কুমার বসু এই আদেশ দেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত গোলাম মওলা উপজেলার চলিশিয়া ইউনিয়নের চলিশিয়া গ্রামের গোলাম রসুল মোল্যার ছেলে।

পুলিশ জানায়, স্ত্রী ও সন্তানের অভিযোগের ভিত্তিতে চলিশিয়া গ্রামে নিজ বাড়ির ভেতর গাঁজা ও ইয়াবা ট্যাবলেট সেবনের পর মাতলামি করার দায়ে গোলাম মওলা নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত কর্তৃক তাকে সাজা দেওয়া হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের পেশকার ইব্রাহিম হোসেন মুন্না জানান, মাদকসেবনের পর মাতলামি করার অভিযোগে গোলাম মওলা নামে এক ব্যক্তিকে বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক এ আদেশ দেন।

এ বিষয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আশীষ কুমার বসু বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬ (৫) ধারায় এক ব্যক্তিকে ৪ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও দুইশ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

