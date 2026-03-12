  2. দেশজুড়ে

বাগেরহাটে বাস-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে নিহত ১০

প্রকাশিত: ০৫:৫৮ পিএম, ১২ মার্চ ২০২৬
বাগেরহাটের রামপালে বাস ও মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ১‌০ জন নিহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে ছয়জনের মরদেহ খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অনেকে।

বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) বিকেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং রামপাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে।

রামপাল উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সুকান্ত কুমার পাল বলেন, হাসপাতালে শিশুসহ চারজনকে নিয়ে আসা হয়। এখানে আসার আগেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। মরদেহ এখন হাসপাতালে আছে।

