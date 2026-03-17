মেহেরপুরে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মাইলমারী গ্রামের একটি পুকুরের পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) দুপুরে মর্মান্তিক এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাইলমারী গ্রামের ভ্যান চালক আকাশ আলীর ৪ বছর বয়সি ছেলে ইউসুফ আলী ও তার প্রতিবেশী আব্বাস আলীর ৩ বছর বয়সি ছেলে আদিব হোসেন একসঙ্গে খেলছিল। বাড়ির মধ্যে খেলতে খেলতে পরিবারের অগোচরে পার্শ্ববর্তী পুকুরে চলে যায় তারা। পরিবারের লোকজন তাদেরকে খুঁজে না পেয়ে পুকুরে সন্ধান চালায়। একপর্যায়ে পুকুর থেকে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়।
মেহেরপুর গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে দায়িত্বরত ডা. ফারুক আহম্মেদ জানান, হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। মরদেহ পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।
