মাদারীপুরে বাস-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ১৫

মাদারীপুর
প্রকাশিত: ১০:৩৫ এএম, ১৯ মার্চ ২০২৬
মাদারীপুর সদরের তাঁতিবাড়ি এলাকায় যাত্রীবাহী বাস ও তরমুজবোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) ভোর ৬টার দিকে ওই এলাকার ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের এই দুর্ঘটনা ঘটে। এর ফলে মহাসড়কে প্রায় দুই ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, ভোরে ঢাকা থেকে বরিশালের উদ্দেশে ছেড়ে আসা ‘বোগদাদ পরিবহন’-এর একটি যাত্রীবাহী বাস তাঁতিবাড়ি এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক পটুয়াখালী থেকে আসা একটি তরমুজবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে উভয় যানের চালকসহ বাসের অন্তত ১৫ জন যাত্রী আহত হন।

খবর পেয়ে মাদারীপুর ফায়ার সার্ভিস ও মোস্তফাপুর হাইওয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে। আহতদের মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পরপরই মহাসড়কের দুই পাশে যানবাহনের দীর্ঘ সারি তৈরি হয়, যা ঈদযাত্রায় ঘরমুখো মানুষের ভোগান্তি বাড়িয়ে দেয়। পরে সকাল ৮টার দিকে দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও ট্রাক সড়ক থেকে সরিয়ে নিলে যান চলাচল পুনরায় স্বাভাবিক হয়।

মাদারীপুর ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শক শেখ আহাদুজ্জামান বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বেপরোয়া গতির কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

মাদারীপুরের মোস্তফাপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামুন আল রশিদ বলেন, বাস ও ট্রাক সংঘর্ষে মহাসড়কে কিছু সময় যান চলাচল বন্ধ ছিল। হাইওয়ে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে যান চলাচল স্বাভাবিক আছে।

আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/কেএইচকে/এমএস

