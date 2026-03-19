  2. দেশজুড়ে

বরিশালে প্রথমবারের মতো ঈদের জামাতে নারীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা

জেলা প্রতিনিধি বরিশাল
প্রকাশিত: ০৪:৫০ পিএম, ১৯ মার্চ ২০২৬
বরিশালে ঈদুল ফিতরের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হবে নগরীর হেমায়েতউদ্দিন কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে। সকাল প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে বরিশাল সিটি করপোরেশন (বিসিসি)।

বিসিসি প্রশাসক অ্যাডভোকেট বিলকিস জাহান শিরীন জানান, বরিশালের সবচেয়ে বড় ঈদের জামাত প্রতি বছরের মতো এবারও এই কেন্দ্রীয় ঈদগাহেই অনুষ্ঠিত হবে। এবার ৫-৭ হাজার মুসল্লির সমাগম হতে পারে। তবে এ বছরই প্রথমবারের মতো এখানে নারীদের জন্য আলাদা নামাজের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

জামাত সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে খাবার পানি, টয়লেট সুবিধা এবং মেডিকেল টিমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে জানান তিনি। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ ও সমাজের বিশিষ্টজনেরা এই জামাতে অংশ নেবেন।

জেলার বিভিন্ন এলাকায় এক হাজারের বেশি মসজিদ ও ঈদগাহ ময়দানে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে। নগরীর কয়েকটি মসজিদে একাধিক জামাতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

তবে বৃষ্টির কারণে ঈদগাহ ময়দানে নামাজ আদায় সম্ভব না হলে সংশ্লিষ্ট মসজিদগুলোতে জামাত অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

শাওন খান/এসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।