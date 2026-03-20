  2. দেশজুড়ে

ট্রেনের ছাদে ভ্রমণ, রেলব্রিজে ধাক্কা লেগে প্রাণ গেলো যুবকের

জেলা প্রতিনিধি রাজবাড়ী
প্রকাশিত: ০৮:২৪ এএম, ২০ মার্চ ২০২৬
ট্রেনের ছাদে ভ্রমণের সময় রাজবাড়ীর কালুখালীর কালিকাপুরে রেলওয়ে ব্রিজে ধাক্কা লেগে এক অজ্ঞাত যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রেলওয়ে পুলিশ জানায়, পোড়াদহ থেকে ছেড়ে আসা গোয়ালন্দ ঘাটগামী লোকাল (শাটল) ট্রেনটি কালিকাপুর রেলওয়ে ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে ট্রেনের ছাদে থাকা ওই যুবক ব্রিজে ধাক্কা লেগে ট্রেনের ওপরই পড়ে যান। পরে ট্রেনটি কালুখালী রেলওয়ে জংশন স্টেশনে পৌঁছালে ট্রেনে থাকা রেলওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় তাকে মৃত অবস্থায় ট্রেনের ছাদ থেকে নামানো হয়।

কালুখালী জংশন স্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার রতন সেন জানান, ট্রেনটি স্টেশনে প্রবেশ করার পর ছাদের ওপর একটি মরদেহ দেখতে পাওয়া যায়। পরে সেটি উদ্ধার করে স্টেশনে রাখা হয় এবং বিষয়টি রাজবাড়ী রেলওয়ে থানায় জানানো হয়েছে।

রাজবাড়ী রেলওয়ে থানার এসআই লিটন জানান, ট্রেনটির ছাদে থাকা এক যুবক কালিকাপুর রেল ব্রিজে ধাক্কা লেগে ছাদের ওপর পড়ে যায়। পরে ট্রেনটি কালুখালী স্টেশনে এলে ট্রেনে থাকা পুলিশ তাকে মৃত অবস্থায় পায়। তার মাথায় আঘাত লেগেছিল।

রুবেলুর রহমান/এফএ/এমএস

