ঈদের দিন সদ্য হাঁটা শেখা সন্তানকে হারালেন বাবা-মা

কুড়িগ্রাম
প্রকাশিত: ০৩:৩৬ পিএম, ২১ মার্চ ২০২৬
কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে পুকুরের পানিতে ডুবে মমিন নামের ২০ মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার (২১ মার্চ) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার নেওয়াশী ইউনিয়নের হিরারভিটা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিশু মমিন ওই গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শিশু মমিন সদ্য হাঁটা শিখেছে। সে কৌতূহলবশত আশপাশে চলাফেরা করতো। ঘটনার সময় শিশুটি বাড়ির উঠানে খেলছিল। এসময় তার বাবা দেলোয়ার হোসেন ঈদের নামাজের জন্য বাইরে যান। মা গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। একপর্যায়ে সবার অগোচরে বাড়ির সামনের পুকুরে পড়ে যায় শিশুটি।

কিছুক্ষণ পর শিশুটিকে পাশে না পেয়ে তার মা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে বাড়ির সামনের পুকুরে শিশুটিকে মৃত অবস্থায় ভাসতে দেখেন স্বজনরা।

বিষয়টি নিশ্চিত করে নাগেশ্বরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ হিল জামান বলেন, এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে।

রোকনুজ্জামান মানু/এসআর/এমএস

