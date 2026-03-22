ঈদের দিন শ্বশুরবাড়িতে আওয়ামী লীগ নেতাকে কুপিয়ে জখম

ঈদের দিন শ্বশুরবাড়িতে আওয়ামী লীগ নেতাকে কুপিয়ে জখম
ঈদের দিন শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন আলী আসগর নামের কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের এক নেতা।
শনিবার (২১ মার্চ) সন্ধ্যা ৭টার দিকে নাটোর সদর উপজেলার লক্ষ্মীপুর খোলাবারে ইউনিয়নের হাজিগঞ্জ বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
হামলার শিকার আলী আসগর লক্ষ্মীপুর খোলাবাড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং শহরের শেরেবাংলা উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক।
স্বজন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালে ঈদের নামাজ আদায় শেষে হাজিগঞ্জ এলাকায় শ্বশুর মজিবুর রহমানের বাড়িতে বেড়াতে যান আলী আসগর। সন্ধ্যার দিকে ১০-১৫ জন দুর্বৃত্ত সেখানে তার ওপর হামলা চালায়। হামলাকারীরা তাকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। এসময় বাড়ির নারীদেরও লাঞ্ছিত করা হয়।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে নাটোর সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাতেই ঢাকায় পাঠানো হয়।
আহত নেতার পরিবারের দাবি, স্থানীয় যুবদল নেতা শাহীনের নেতৃত্বে সজীব ও সাদ্দামসহ বেশ কয়েকজন এই হামলা চালিয়েছেন।
তবে অভিযোগ অস্বীকার করে লক্ষ্মীপুর খোলাবাড়িয়া ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদক শাহিন বলেন, ‘রাজনীতি করার কারণে যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় আমার নাম আসাটা স্বাভাবিক। তবে এই হামলায় কে বা কারা জড়িত, তা আমি জানি না। ঘটনার সময় আমরা এলাকায় ছিলাম না।’
নাটোর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, আহত ওই ব্যক্তি আত্মগোপনে ছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। শনিবার সন্ধ্যায় কিছু দুর্বৃত্ত তার ওপর হামলা চালায়। খবর পেয়ে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে।
ওসি আরও জানান, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
