মাগুরাতে ঘোড়াদৌড় দেখতে মানুষের ভিড়

মাগুরাতে ঘোড়াদৌড় দেখতে মানুষের ভিড়
মাগুরার মহোম্মাদপুরে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতা দেখতে শত শত মানুষ ভিড় করেন।
রোববার (২২ মার্চ) বিকেলে উপজেলার ঝামা ফেরিঘাট থেকে মধুমতী তীরে দেউলি গ্রামে এ প্রতিযোগিতা শুরু হয়।
প্রতিযোগিতা দেখতে হাজারো দর্শনার্থীর ভিড় ছিলো চোখে পড়ার মতো। ফেরি ঘাট থেকে মধুমতী তীরে লোকে লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে।
অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক মিথুন রাই চৌধুরী বলেন, ঘোড়দৌড় এবার নতুন মাত্রা যোগ করেছে। দিনটা খুব উপভোগ করছি। আয়োজক দের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই।
