কবরস্থানের জমি নিয়ে সংঘর্ষে কলেজছাত্র নিহত, আহত ৫

কবরস্থানের জমি নিয়ে সংঘর্ষে কলেজছাত্র নিহত, আহত ৫
টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে কবরস্থানের জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নাঈম ইসলাম নামে এক কলেজ শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত ৫ জন আহত হয়েছে।
বুধবার (২৫ মার্চ) সকালে উপজেলার দূর্গাপুর ইউনিয়নের রামদেবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত নাঈম ইসলাম ওই গ্রামের ওসমান গনির ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, উপজেলার রামদেবপুর কবরস্থানের জমি নিয়ে আড়াই মাস ধরে সওদাগার গ্রুপের সঙ্গে মণ্ডল ও সিদকার গ্রুপের বিরোধ চলে আসছে। ইতঃপূর্বে একাধিকবার ঝগড়া ও হামলা ঘটনা ঘটে। গত ঈদেও দুই গ্রুপ আলাদা ঈদের নামাজও আদায় করে।
তবে ঘটনার একদিন আগে (মঙ্গলবার) রাতে তাদের মধ্যে পুনরায় ঝগড়া ও হামলার ঘটনা ঘটে। এর জেরে বুধবার সকালেও একাধিকবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় দেশীয় অস্ত্রের আঘাতে নাইমসহ অন্তত ৬ জন আহত হন। পরে নাঈমসহ দুইজনকে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক নাঈমকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় এলাকায় থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে।
এ বিষয়ে কালিহাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌফিক আজম জানান, কবরস্থানের জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত ও ৫ জন আহত হয়েছে। মরদেহ টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল মর্গে রয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/কেএইচকে/এএসএম