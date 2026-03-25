লঞ্চ-ট্রলার সংঘর্ষ, আওলাদ-৭ লঞ্চের রুট পারমিট স্থগিত
পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার লোহালিয়া নদীতে লঞ্চ-ট্রলার সংঘর্ষের ঘটনায় আওলাদ-৭ নামের যাত্রীবাহী লঞ্চটির রুট পারমিট স্থগিত করেছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)।
নৌ নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগের ট্রাফিক ইন্সপেক্টর তুষার কান্তি বণিক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, পটুয়াখালীতে আসার পথে আওলাদ-৭ লঞ্চটি তরমুজবাহী একটি ট্রলারের সঙ্গে দুর্ঘটনায় জড়ায়। বিষয়টি ঢাকা হেড অফিসে জানানো হলে কর্তৃপক্ষ লঞ্চটির রুট পারমিট সাময়িকভাবে স্থগিত করে।
তিনি বলেন, বর্তমানে লঞ্চটির চলাচলের অনুমতি নেই। পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত এটি রুটে চলাচল করতে পারবে না। তবে যাত্রীদের ভোগান্তি কমাতে তাদের অন্য লঞ্চে বুকিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, বুধবার ভোররাতে বাউফলের বামনিকাঠি লঞ্চঘাট সংলগ্ন লোহালিয়া নদীতে আওলাদ-৭ লঞ্চের সঙ্গে তরমুজবাহী ট্রলারের সংঘর্ষে ট্রলারটি ডুবে যায়। এতে দুইজনের মৃত্যু হয় এবং আরও দুইজন আহত হন।
