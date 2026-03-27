বানিয়াচংয়ে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে নারী নিহত

জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি হবিগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৪:২৪ পিএম, ২৭ মার্চ ২০২৬
হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে এক নারী নিহত হয়েছেন।

ময়নাতদন্ত শেষে বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) বিকেলে নিহত আখলিমা বেগমের (৪৫) দাফন সম্পন্ন হয়েছে। এর আগে বুধবার (২৫ মার্চ) রাতে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বানিয়াচং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শরীফ আহমেদ বলেন, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ ছিল। এরই জেরে সংঘর্ষ বেধে যায়। তবে এ ঘটনায় এখনো মামলা হয়নি। কাউকে গ্রেফতারও করা যায়নি। সংঘর্ষে জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত আছে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, বানিয়াচং উপজেলার গুণই গ্রামের বাসিন্দা আওয়ামী লীগ নেতা সালেহ আহমদ এবং বিএনপি নেতা কামরুল ইসলাম চৌধুরীর গোষ্ঠীর মধ্যে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। এরই জের ধরে বুধবার রাতে উভয় পক্ষের লোকজন টর্চলাইট জ্বালিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী চলা এ সংঘর্ষে নারীসহ অন্তত ৩০ জন আহত হন।

সংঘর্ষ চলাকালে আখলিমা বেগম নামের এক নারীকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করা হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

সংঘর্ষের সময় গুণই সিএনজি স্ট্যান্ড এলাকায় থাকা তিনটি দোকান ভাঙচুর করা হয় এবং একটি বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এসআর/এএসএম

