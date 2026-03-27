২৪ ঘণ্টায় যমুনা সেতুতে দুই কোটি ৯৮ লাখ টাকা টোল আদায়

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৪১ পিএম, ২৭ মার্চ ২০২৬
ঈদের ছুটি শেষে কর্মস্থল ঢাকায় ফিরতে মানুষের ঢল নেমেছে। এতে মহাসড়কে যানবাহনের চাপ বেড়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় যমুনা সেতুর ওপর দিয়ে ৩৭ হাজার ১১০টি যানবাহন পারাপার হয়েছে। এতে টোল আদায় হয়েছে দুই কোটি ৯৮ লাখ ৮০ হাজার ৬৫০ টাকা।

শুক্রবার (২৭ মার্চ) বিকেলে যমুনা সেতু সাইট অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী সৈয়দ রিয়াজ উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষ জানায়, বুধবার (২৫ মার্চ) দিনগত রাত ১২টা থেকে বৃহস্পতিবার রাত ১২ টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ৩৭ হাজার ১১০টি যানবাহন পারাপার হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকাগামী ১৫ হাজার ৬৪২টি যানবাহন পারাপার হয়েছে। এতে টোল আদায় হয়েছে এক কোটি ৩৭ লাখ ২৫ হাজার ৬৫০ টাকা। অন্যদিকে একই সময়ে উত্তরবঙ্গগামী ২১ হাজার ৪৬৮টি যানবাহন পারাপার হয়েছে। এর বিপরীত টোল আদায় হয়েছে এক কোটি ৬১ লাখ ৫৫ হাজার টাকা।

যমুনা সেতু সাইট অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী সৈয়দ রিয়াজ উদ্দিন বলেন, ঈদের ছুটি শেষে রাজধানীতে ফিরতে মানুষের চাপ বেড়েছে। যমুনা সেতুর দুই পাশ দিয়ে ৯টি করে মোট ১৮ বুথ দিয়ে যানবাহন পারাপার হচ্ছে। এর মধ্যে দুই পাশেই দুটি করে বুথ দিয়ে আলাদাভাবে মোটরসাইকেল পারাপার হচ্ছে। আমরা সার্বক্ষণিক টোল বুথ চালু রাখার চেষ্টা করছি।

১৯৯৮ সালে চালু হওয়ার পর থেকে টোল আদায় করে আসছে কর্তৃপক্ষ। বিগত সময়ে সেতুর টোল আদায় করে কমিউটার সিস্টেম নেটওয়ার্ক (সিএনএস)। সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর ২০২৪ সালের শেষের দিক থেকে চায়না রোড ব্রিজ করপোরেশন টোল আদায় করছে।

