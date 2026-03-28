বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রী ইসলাম বিদ্বেষী-নাস্তিক: আমির হামজা
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ‘নাস্তিক ও ইসলাম বিদ্বেষী’ বলে মন্তব্য করেছেন কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য মুফতি আমির হামজা।
শুক্রবার (২৭ মার্চ) কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর বড় জামে মসজিদে জুম্মার নামাজের খুতবা-পূর্ব আলোচনায় তিনি এই বিস্ফোরক মন্তব্য করেন।
এসময় তিনি বলেন, এই জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী একজন নাস্তিক এবং ইসলাম বিদ্বেষী। উনার বক্তব্য দেখেছেন? উনি বলছেন—এই দেশে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য নাকি মুক্তিযুদ্ধ হয়নি। অথচ মুক্তিযোদ্ধারা এখনো বেঁচে আছেন, আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন তারা ধর্ম বিদ্বেষী কি না।
আলোচনায় মন্ত্রীকে ‘অযোগ্য’ আখ্যা দিয়ে আমির হামজা বলেন, তারেক রহমানকে যে ‘খাম্বা’ বলে ডাকা হয়, তার মূল কারণ এই টুকু। তিনি এর আগেও এই দায়িত্বে থাকাকালীন বিতর্কিত ছিলেন। অযোগ্য মানুষকে দায়িত্ব না দিয়ে দেশপ্রেমিক ও যোগ্য মানুষকে এই চেয়ারে বসানো উচিত ছিল।
তিনি কুষ্টিয়ার স্থানীয় জ্বালানি সংকটের চিত্র তুলে ধরে বলেন, মজমপুর বা বিআরবি কেবলের তেল পাম্পে গিয়ে দেখুন কী হাহাকার চলছে। আমি সকাল থেকে মেডিকেলে ছিলাম, জেনারেটর চালানোর জন্য ৫ লিটারের বেশি তেল দিচ্ছে না। বিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মানুষের জীবন এখন বিপন্ন। এমন অযোগ্য মানুষের কারণেই আজ এই হাহাকার।
আল-মামুন সাগর/কেএইচকে/এএসএম