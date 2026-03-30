লাখাইয়ে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ৭০৯ কেজি চালসহ ডিলার আটক

লাখাইয়ে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ৭০৯ কেজি চালসহ ডিলার আটক
পাচারকালে হবিগঞ্জের লাখাইয়ে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ৭০৯ কেজি চালসহ ডিলারকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। রোববার (২৯ মার্চ) রাত ৯টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর একটি টিম শহরের গরুর বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি চালের দোকান থেকে এসব চাল আটক করা হয়।
আটক জাকারিয়া চৌধুরী রতন লাখাই উপজেলার করাব ইউনিয়নের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার। তিনি করাব গ্রামের মৃত কছির মিয়া ছেলে। তাকে রাতেই লাখাই থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) শহিদুল হক মুন্সী সোমবার (৩০ মার্চ) বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আটককৃত জাকারিয়া চৌধুরী রতনকে লাখাই থানায় হস্তান্তর করেছে সেনাবাহিনী। এ ব্যাপারে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
পুলিশ জানায়, রোববার সন্ধ্যার দিকে করাব ইউনিয়নের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার জাকারিয়া চৌধুরী তার সহযোগিদের মাধ্যমে টমটমযোগে (ইজিবাইক) সরকারি বরাদ্দের চাল কালোবাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে হবিগঞ্জ শহরের গরুর বাজারে ব্যবসায়ী আবুল কাশেমের দোকানে পাঠান। এ খবর পেয়ে সেনাবাহিনীর একটি টিম কাশেমের দোকানে অভিযান চালিয়ে ৭০৯ কেজি চাল আটক করেন। এ সময় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার জাকারিয়া চৌধুরী রতনকে আটক করা হয়।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এনএইচআর/জেআইএম