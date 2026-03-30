১৬ হাজার লিটার তেল মজুত রেখেও ‘বিক্রি বন্ধ’, ফিলিং স্টেশনকে জরিমানা
টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি তেল মজুত রেখেও বিক্রয় বন্ধ রাখার দায়ে ‘মেসার্স এলেঙ্গা ফিলিং স্টেশন’কে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। সোমবার (৩০ মার্চ) বিকেলে জেলা প্রশাসনের বিশেষ অভিযানে এই দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ফিলিং স্টেশনটিতে প্রায় ১০ হাজার লিটার ডিজেল, ৪ হাজার লিটারের বেশি অকটেন এবং প্রায় ২ হাজার লিটার পেট্রোল থাকা সত্ত্বেও বিক্রয় কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছিল। এছাড়া অকটেনের ক্যালিব্রেশন চার্ট সংরক্ষিত না থাকায় সংশ্লিষ্ট মালিককে এ জরিমানা করা হয়।
জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জ্বালানি তেলের মজুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত মনিটরিং ও মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার সজিবুল ইসলাম শুভ।
এ সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সজিবুল ইসলাম শুভ বলেন, জেলার বিভিন্ন স্থানে ফিলিং স্টেশনে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
এ সময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
