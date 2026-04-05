এক মোটরসাইকেলে ছিল ৩ বন্ধু, দুজনই এখন না ফেরার দেশে
টাঙ্গাইলের সখীপুরে পিকআপভ্যানের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দুই শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছে তাদের আরেক বন্ধু। শনিবার (৪ এপ্রিল) রাতে উপজেলার তক্তারচালা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলো, উপজেলার হাতিবান্ধা উত্তরপাড়া এলাকার বাদশা মিয়ার ছেলে মোজাম্মেল হোসেন (১৬) এবং হাতিবান্ধা ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত নারী সদস্য শিউলী বেগমের ছেলে ইয়ানুর (১৭)। তারা দুজনেই স্থানীয় খোশবাহার উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। এ ঘটনায় গুরুতর আহত মাহির হাসানকে (১৭) উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, তিন বন্ধু মোটরসাইকেল নিয়ে তক্তারচালা বাজারে যাওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মোজাম্মেলের মৃত্যু হয়। এ সময় ইয়ানুর ও মাহির গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। আহত দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের ঢাকায় পাঠানো হয়। রাতে ঢাকায় পৌঁছানোর পর ইয়ানুর মারা যায়।
সখীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হেলাল উদ্দিন বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত এক শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘাতক পিকআপভ্যানটি শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।
