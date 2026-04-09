শেরপুর-৩
অনিয়মের অভিযোগ তুলে জামায়াতের ভোট বর্জন
শেরপুর-৩ আসনে অনিয়মের অভিযোগ তুলে ভোট বর্জন করেছে জামায়াত। বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) দুপুর আড়াইটায় জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা হাফিজুর রহমান।
তিনি বলেন, নির্বাচনে কারচুপিসহ নানা অনিয়ম হয়েছে। জামায়াত এ ভোট বর্জন করছে। বিকেল ৩টায় প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে বিস্তারিত তুলে ধরা হবে।
এর আগে শেরপুর-৩ আসনে সকাল সাড়ে ৭টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়। চলবে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত। এ আসনে ১২৮টি ভোটকেন্দ্রের ৭৫১টি ভোটকক্ষে ভোটগ্রহণের কথা রয়েছে। এখানে মোট ভোটার চার লাখ ৯ হাজার ৮০৬ জন।
মো. নাঈম ইসলাম/জেআইএম