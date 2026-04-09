বগুড়ায় উপ-নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৪২.৪৯ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
বগুড়া
প্রকাশিত: ০৬:৫২ পিএম, ০৯ এপ্রিল ২০২৬
বগুড়ায় উপ-নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৪২.৪৯ শতাংশ
ভোটগ্রহণ শেষে গণনার কাজ চলছে/ছবি-জাগো ‍নিউজ

বগুড়া-৬ (সদর) আসনের উপ-নির্বাচনে পোস্টাল ব্যালট বাদে ৪২ দশমিক ৪৯ শতাংশ ভোট পড়েছে।

বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে এ ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়।

উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এ আসনের ১৫০টি কেন্দ্রে ৪২ দশমিক ৪৯ শতাংশ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।

সকালে কেন্দ্রগুলোতে ভোটার উপস্থিতি কিছুটা কম থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা বাড়তে থাকে। দুপুর ২টা পর্যন্ত ভোটের হার ছিল ২৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ। সে তুলনায় শেষ আড়াই ঘণ্টায় ভোটারদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

বগুড়ায় উপনির্বাচনে ভোট পড়েছে ৪২.৪৯ শতাংশ

সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাচন অফিসার মো. জায়েদ ইবনে আবুল ফজল সই করা প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, নির্বাচনি এলাকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। কোনো ধরনের সহিংসতা বা অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি র‍্যাব, বিজিবি এবং স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সেনাবাহিনী নিয়োজিত ছিল। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা সার্বক্ষণিক টহল দিয়েছেন।

বিকেল সাড়ে ৪টায় ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর কেন্দ্রগুলোতে এখন গণনার কাজ চলছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ডাকযোগে আসা পোস্টাল ব্যালটগুলো গণনায় যুক্ত হলে চূড়ান্ত ভোটের হার সামান্য পরিবর্তন হতে পারে।

