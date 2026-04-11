দেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কোনটি? নাম ঘোষণা হতে পারে আগামী মাসেই
দীর্ঘদিনের বিতর্ক আর জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। আগামী মে মাসের প্রথম সপ্তাহে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের সর্বোচ্চ পাহাড়ের নাম ঘোষণা করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নূর-ই-আলম মোহাম্মদ জোবায়ের সারওয়ার।
শুক্রবার (১০ এপ্রিল) রাত ৮টায় বান্দরবান সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এই তথ্য জানান।
তিনি বলেন, একসময় কেওক্রাডং পর্বতকে দেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ বলা হতো। পরে সাকাহাফঙ ১-২, যৌথলাং, যৌগিহাফং, আইত্লাং, তহজিংডং-১-২ কে দাবি করা হচ্ছিল।
জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন, এ নিয়ে গত ৪ এপ্রিল থেকে জরিপ অধিদফতরের পক্ষ থেকে ৪টি দলে ২৭ জন সদস্য এ নিয়ে কাজ শুরু করে, যা ১২ এপ্রিল পর্যন্ত চলমান থাকবে। এরই মধ্যে বান্দরবানের ৮টি পর্বতশৃঙ্গ পরিমাপ করা হয়েছে। আগামীকাল আরও করা হবে। পরবর্তীতে সরকারি সকল ফর্মালিটি সম্পন্নের পর আগামী মে মাসের প্রথম সপ্তাহে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের নাম ঘোষণা করা হবে বলে জানান তিনি।
এ সময় ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের পরিচালক আব্দুল রব হাওলাদার, টিম লিডার দেবাশীষ সরকার, মেজর তৌহিদ ও মো. বশির উদ্দিনসহ জেলায় কর্মরত বিভিন্ন সংবাদকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
