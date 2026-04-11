  দেশজুড়ে

কুমিল্লায় খেলতে গিয়ে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি কুমিল্লা
প্রকাশিত: ০৭:৩৩ পিএম, ১১ এপ্রিল ২০২৬
কুমিল্লার লাকসামের খেলতে গিয়ে পুকুরের পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (১১ এপ্রিল) দুপুরে লাকসাম পৌরসভার দৌলতগঞ্জ এতিমখানা ও মাদরাসার সামনের পুকুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

লাকসাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাকসুদ আহম্মেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

নিহত শিশুরা হলো- লাকসাম পৌরসভার গন্ডামারা গ্রামের মো. খোকনের ছেলে মো. আফরান হোসেন আরাফাত (৭) ও একই গ্রামের দ্বীন মোহাম্মদ ইসলামের ছেলে মো. ইয়াছিন (৫)।

স্থানীয়রা জানায়, লাকসাম পৌরসভার গন্ডামারা এলাকার আরাফাত ও ইয়াছিন খেলতে গিয়ে পুকুরের পানিতে ডুবে যায়। দীর্ঘ সময় তাদের না দেখে পরিবারের সদস্যরা খুঁজতে থাকেন। এক পর্যায়ে সাড়ে ১২টার দিকে এতিমখানা মাদরাসার এক শিক্ষক অজু করতে গেলে দুজনের মরদেহ ভাসতে দেখে। এ সময় তার চিৎকারে আশেপাশের লোকজন এসে তাদের উদ্ধার করে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দু’জনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

ওসি মাকসুদ আহম্মেদ বলেন, স্থানীয়দের থেকে পানিতে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যুর খবর জানতে পেরেছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাটানো হয়েছে। খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

জাহিদ পাটোয়ারী/এনএইচআর/এমএস

