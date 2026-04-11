টাঙ্গাইলে দিনদুপুরে ডাকাতি, নগদ টাকা-স্বর্ণালংকার লুট

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি টাঙ্গাইল
প্রকাশিত: ০৯:৪৫ পিএম, ১১ এপ্রিল ২০২৬
টাঙ্গাইলে দিনদুপুরে ডাকাতি, নগদ টাকা-স্বর্ণালংকার লুট

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে দিনদুপুরে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ডাকাতদল অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকারসহ প্রায় অর্ধকোটি মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে। শনিবার (১১ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার গোড়াই ইউনিয়নের কদিম দেওহাটা গ্রামের আলতাব হোসেনের বাড়িতে এ ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

ডাকাতদল অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ ১২ লাখ টাকা ও ১৬ ভরি ওজনের স্বর্ণালংকারসহ প্রায় অর্ধকোটি মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে।

আলতাব হোসেন বলেন, দুপুরে তার পুত্রবধূ মারিয়া বড়িতে একা ছিল। দুপুরের দিকে রান্নাঘর থেকে মারিয়া বসতঘরে গিয়ে ৪ থেকে ৫ জন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখতে পান। জানতে চাইলে তারা আমার কাছে এসেছেন বলে জানায়। পরে মারিয়া পাশের বাড়ির চাচি শাশুড়িকে ডাকতে চাইলে পেছন থেকে লাঠি দিয়ে তাকে আঘাত করে। তখন সে দৌড়ে টয়লেটে গিয়ে লুকায়। টয়লেট থেকেই পাশের বাড়িতে ফোন করে বাড়িত ডাকাত এসেছে বলে জানায়। পরে ডাকাতদল গুলির ভয় দেখালে মারিয়া বেরিয়ে আসে। তখন ডাকাত দলের সদস্যরা তাকে মারধর করে কম্বল চাপা দিয়ে বিছানায় ফেলে রাখে। এসময় ডাকাতদল বাড়িতে থাকা নগদ ১২ লাখ টাকা এবং ১৬ ভরি স্বর্ণালংকারসহ প্রায় অর্ধকোটি টাকার মালামাল লুটে নিয়ে চম্পট দেয়। পরে পাশের বাড়ির লোকজন খবর পেয়ে মারিয়াকে হাসপাতলে নিয়ে যায়।

মির্জাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ডাকাতির ঘটনায় কেউ থানায় অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/এনএইচআর/এমএস

