রাজশাহীতে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে জ্বালানি তেল বিক্রি শুরু
রাজশাহীতে ফুয়েল ম্যানেজমেন্ট অ্যাপসের মাধ্যমে জ্বালানি তেল বিক্রির কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে।
রোববার (১২ এপ্রিল) সকাল ৯টার দিকে নগরীর গুল গোফুর পেট্রোলিয়াম তেল পাম্পে এই কার্যক্রম উদ্বোধন হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অ্যাপটির উদ্বোধন করেন রাজশাহী জেলা প্রশাসক কাজী শহিদুল ইসলাম।
তিনি বলেন, ফুয়েলের ব্যবস্থাপনা ডেভেলপ করেছি। আজ যাদের তেল দেওয়া হচ্ছে তাদের আমাগী ৫ দিন তেল দেওয়া হবে না। ডিজেলে আমাদের কোনো সমস্যা নাই। আমরা ডিজেল কার্ড দিচ্ছি। আমাদের মোবাইল কোর্ট চলমান আছে।
