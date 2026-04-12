  দেশজুড়ে

দিনাজপুর টেক্সটাইল মিল খুব দ্রুতই চালু হবে: বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১২:২০ পিএম, ১২ এপ্রিল ২০২৬
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. শরীফুল আলম বলেছেন, দিনাজপুর টেক্সটাইল মিল খুব দ্রুতই চালু করা হবে। রোববার (১২ এপ্রিল) সদর উপজেলার সদরপুরে দিনাজপুর টেক্সটাইল মিল পরিদর্শনে এসে তিনি এ কথা বলেন।

মো. শরীফুল আলম বলেন, দিনাজপুরের মানুষের গর্ব দিনাজপুর টেক্সটাইল মিল। এটি অনেক দিন ধরে বন্ধ। এরকম অনেক টেক্সটাইল, জুট মিল আছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এগুলো পুনরায় চালু করার চিন্তাভাবনা করছি।

তিনি বলেন, এটা বেশি দেরি হবে না, আন্তর্জাতিকভাবে টেন্ডার হয়েছে। প্রক্রিয়াগত দিক শেষ করে খুব দ্রুতই এ কর্মচাঞ্চল্যতা ফিরে পাবে। এ এলাকার মানুষের কর্মসংস্থান আবার নতুন করে তৈরি হবে। পিপিপি পদ্ধতি সরকারি ও বেসরকারি প্রাইভেট সেক্টর মিলেই এই মিল চালু হবে। আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি নির্বাচনি কমিটমেন্ট অনুযায়ী আমরা কর্মসংস্থান এবং এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্রুত আবার চালু করার যে পদক্ষেপ প্রধানমন্ত্রী নিয়েছে তার ধারাবাহিকতায় দ্রুত এই মিল চালু হবে।

প্রসঙ্গত, ১৯৮০ সালে ১৩৫০ জন শ্রমিক নিয়ে দিনাজপুর টেক্সটাইল মিলটি চালু হয়। অল্প সময়ের মধ্যে মিলটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় বিশাল লোকসানের বোঝা নিয়ে মিলটি ১৯৯৪ সালে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়। কয়েকবার খোলা এবং বন্ধের পর ২০০৭ সালে মিলটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

এমদাদুল হক মিলন/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।