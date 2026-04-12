  2. দেশজুড়ে

মাগুরায় মাদক উদ্ধার অভিযানে যুবক নিহত, স্ত্রীর দাবি পিটিয়ে হত্যা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মাগুরা
প্রকাশিত: ০৫:১৩ পিএম, ১২ এপ্রিল ২০২৬
মাগুরায় মাদক উদ্ধার অভিযানে যুবক নিহত, স্ত্রীর দাবি পিটিয়ে হত্যা

মাগুরার মহম্মদপুরে মাদক উদ্ধার অভিযানের সময় আকুব্বর (৩৭) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (১২ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মহম্মদপুর উপজেলার বিনদপুর কানুটিয়া চরপাড়া এলাকায় মাদক উদ্ধার কালে এই ঘটনা ঘটেছে।

নিহতের স্ত্রী জোছনা খাতুন দাবি করেছেন, তার স্বামীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের (ডিএনসি) এক সিপাহি আহত হয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মাদকসংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতে ডিএনসির একটি দল আকুব্বরের নিজ বাড়িতে অভিযান চালায়। তাকে আটক করতে গেলে ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে লাঠির আঘাতে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান বলে অভিযোগ রয়েছে।

অভিযানের সময় ডিএনসির সিপাহি মিঠুন ব্যাপারি আহত হন। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

ঘটনার পর ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী অভিযানে অংশ নেওয়া সদস্যদের ওপর চড়াও হয়ে গণপিটুনি দিতে উদ্যত হলে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। পরে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের মহম্মদপুর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক মোছা. সাহারা ইয়াসমিন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কানুটিয়া চরপাড়ায় আকুব্বরের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এসময় তার বসতঘর থেকে ৫০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। পরে তাকে হাতকড়া পরিয়ে গাড়িতে তোলার সময় তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে মাগুরা ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মাগুরা ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. সাদিয়া সাকিনা ঝরা জানান, হাসপাতালে আনার আগেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তার শরীরে দৃশ্যমান কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

মাগুরার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. মিরাজুল ইসলাম বলেন, অভিযানের সময় আকুব্বর নামে এক ব্যক্তিকে আটক করতে গেলে তার মৃত্যু হয়। ঘটনাটির প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত চলছে। ঘটনাটি নিয়ে পুরো জেলায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এমএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।