দুই মাসে ১৭৫ কোটি ডলার কিনলো বাংলাদেশ ব্যাংক
দেশের বৈদেশিক মুদ্রাবাজার স্থিতিশীল রাখতে এবং রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয়ের প্রবাহকে সহায়তা দিতে গত দুই মাসে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে মোট ১ দশমিক ৭৫ বিলিয়ন (১৭৫ কোটি) ডলার কিনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর মধ্যে সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) একদিনেই সংগ্রহ করা হয়েছে ৩৫ কোটি ৩০ লাখ ডলার।
বাংলাদেশ ব্যাংক ১৩ জুলাই থেকে নিলামের মাধ্যমে ডলার কেনা শুরু করে। ওই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই এ পর্যন্ত এই বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করা হয়েছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) মাল্টিপল প্রাইস অকশনের মাধ্যমে ২৬ ব্যাংক থেকে ৩৫৩ মিলিয়ন ডলার বা ৩৫ কোটি ৩০ লাখ ডলার কেনা হয়েছে। এ সময় ডলারের দর নির্ধারণ হয় প্রতি ডলারে ১২১ টাকা ৭৫ পয়সার মধ্যে।
এর আগে, গত ৯ সেপ্টেম্বরও বাংলাদেশ ব্যাংক নিলামের মাধ্যমে ২৬৫ মিলিয়ন ডলার কিনেছিল। সেদিন কাট-অফ রেট ছিল প্রতি ডলারে ১২১ টাকা ৭০ পয়সা।
একটি শীর্ষ বেসরকারি ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলেন, শক্তিশালী রেমিট্যান্স প্রবাহ ও রপ্তানি আয়ের কারণে ব্যাংকগুলো দীর্ঘদিনের আমদানি দায়, বিশেষ করে জ্বালানি আমদানির বিল পরিশোধ করতে পেরেছে। এসব দায় শোধ হয়ে যাওয়া এবং আমদানি চাপ কমে আসায় বর্তমানে বাজারে ডলারের সরবরাহ চাহিদার তুলনায় বেশি। ফলে বিনিময় হার ক্রমেই নিচের দিকে নেমে আসছে।
ইএআর/এএমএ/এমএস