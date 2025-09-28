বিল-বন্ডের সুদ কমলেও বাড়ছে আমানতের সুদহার

বিল-বন্ডের সুদ কমলেও বাড়ছে আমানতের সুদহার
বাজারে তারল্য পরিস্থিতির উন্নতি হলেও অনেক ব্যাংক প্রত্যাশিত পরিমাণে আমানত সংগ্রহে ব্যর্থ হচ্ছে। আস্থার সংকটে ভুগছে কিছু ব্যাংক, ফলে তারা উচ্চ সুদ দিয়ে আমানত সংগ্রহের চেষ্টা করছে ব্যাংকগুলো।
এদিকে, সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডের সুদহার দ্রুত কমছে। এক সময় যেখানে এই সিকিউরিটিজে সুদহার ১২ শতাংশের ওপরে ছিল, এখন তা কমে ১০ শতাংশের ঘরে নেমে এসেছে। তবে একই সময়ে বেশ কিছু ব্যাংক আমানতের ওপর আগের তুলনায় বেশি সুদ দিচ্ছে।
সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে ৩০টিরও বেশি ব্যাংক এখনো দুই অঙ্কের সুদে আমানত নিচ্ছে। বিশেষ করে, কিছু বেসরকারি ব্যাংক ১২ শতাংশের বেশি সুদ অফার করছে। তবে কিছু ব্যাংকের আর্থিক সংকট ও সময়মতো অর্থ ফেরত না দেওয়ার খবর জানাজানি হওয়ায় আমানতকারীদের মধ্যে সতর্কতা বেড়েছে। ফলে অনেকেই তাদের অর্থ নিরাপদ বিবেচনায় সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডে বিনিয়োগ করছেন। এই পরিস্থিতিতে সুদ বাড়িয়েও কিছু ব্যাংক আমানত টানতে পারছে না।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, ২০২৫ সালের আগস্টে এক বছরের বেশি মেয়াদি আমানতে ব্যাংকগুলো গড়ে ৯.৭০ শতাংশ সুদ দিয়েছে, যা জুলাইয়ে ছিল ৯.৬৮ শতাংশ। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো আগস্টে গড়ে ৯.৪৪ শতাংশ সুদ দিয়েছে, আগের মাসে যা ছিল ৯.৩৯ শতাংশ। বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর সুদহার সামান্য কমে ৮.৪৮ থেকে ৮.৪৬ শতাংশে নেমেছে। বেসরকারি ব্যাংকগুলো আগস্টে গড়ে ৯.৯১ শতাংশ সুদ দিয়েছে, যা জুলাইয়ে ছিল ৯.৮৯ শতাংশ। বিদেশি ব্যাংকগুলোর সুদহারও ৭.০৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭.২৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।
অন্যদিকে, বিনিয়োগে স্থবিরতা এবং ঋণের চাহিদা কমে যাওয়ার পাশাপাশি রেমিট্যান্স ও বৈদেশিক ঋণের প্রবাহ বাড়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজার থেকে বাড়তি ডলার কিনে টাকায় রূপান্তর করছে। চলতি অর্থবছরে এ পর্যন্ত ১৭৪ কোটি ডলার কেনার মাধ্যমে বাজারে প্রায় ২১,৫০০ কোটি টাকা সরবরাহ করা হয়েছে। অতিরিক্ত তারল্য থাকায় ব্যাংকগুলো সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগে আগ্রহী হয়ে উঠেছে, ফলে প্রতি নিলামেই অতিরিক্ত আবেদন জমা পড়ছে। এই চাহিদা বৃদ্ধির ফলে সরকারের সুদ কমানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, জুনে ৯১ দিনের ট্রেজারি বিলে সুদহার ছিল ১১.৯৪ শতাংশ, যা আগস্টে নেমে এসেছে ১০.১৩ শতাংশে। ১৮২ দিনের বিলের হার ১১.৯৮ থেকে কমে ১০.৩২ শতাংশে এবং এক বছরের বিলে ১২.০১ শতাংশ থেকে কমে ১০.৩০ শতাংশে নেমেছে। একইভাবে দুই বছর মেয়াদি বন্ডের সুদহার জুনে ছিল ১২.২০ শতাংশ, আগস্টে তা কমে হয়েছে ১০.১৪ শতাংশ। সর্বোচ্চ মেয়াদি বন্ডের হারও ১২.৪৪ শতাংশ থেকে কমে ১০.২১ শতাংশে নেমে এসেছে।
ইএআর/এসএনআর/এমএস