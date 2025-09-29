প্রথমবার সোনার আউন্স ৩৮০০ ডলার, রেকর্ড হতে পারে দেশেও
বিশ্ববাজারে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সোনার দাম। বিশ্ববাজারে সোনার দামে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমবারের মতো প্রতি আউন্স সোনার দাম ৩ হাজার ৮০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। বিশ্ববাজারে দাম বাড়ায় দেশের বাজারেও যে কোনো সময় সোনার দাম বাড়ানো হতে পারে। এতে দেশের বাজারেও সোনার সর্বোচ্চ দামের নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হতে পারে।
তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, গত জুলাই মাসে থেকেই বিশ্ববাজারে সোনার দাম বাড়ছে। তবে গত এক মাসে দাম বাড়ার পাল্লায় নতুন করে হাওয়া লেগেছে। এক মাসের ব্যবধানে প্রতি আউন্স সোনার দাম বেড়েছে প্রায় ৫০০ ডলার।
বিশ্ববাজারে অস্বাভাবিক দাম বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি দেশের বাজারেও কয়েক দফায় সোনার দাম বাড়ানো হয়েছে। এতে কয়েক দফায় সর্বোচ্চ দামের নতুন করের্ড সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য সর্বোচ্চ দামের রেকর্ড সৃষ্টি হওয়ার পর আবার কিছুটা দামও কমতে দেখা গেছে।
এখন পর্যন্ত দেশের বাজারে ভালো মানের এক ভরি সোনার সর্বোচ্চ দাম নির্ধারিত হয়েছে ১ লাখ ৯৪ হাজার ৮৫৯ টাকা। গত ২৪ সেপ্টেম্বর এই দাম নির্ধারণ করা হয় এবং ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই দামে সোনা বিক্রি হয় দেশের বাজারে।
তবে ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে দাম কিছুটা কমানো হয়। সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনায় ১ হাজার ৮৯০ টাকা কমিয়ে নতুন দাম নির্ধারণ করা হয় ১ লাখ ৯২ হাজার ৯৬৯ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় ১ হাজার ৮০৮ টাকা কমিয়ে ১ লাখ ৮৪ হাজার ১৯৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়।
এছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় ১ হাজার ৫৪০ টাকা কমিয়ে নতুন দাম ১ লাখ ৫৭ হাজার ৮৮৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়। আর সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনায় ১ হাজার ৩০৬ টাকা কমিয়ে দাম নির্ধারণ করা হয় ১ লাখ ৩১ হাজার ৪৫ টাকা। বর্তমানে এ দামেই দেশের বাজারে সোনা বিক্রি হচ্ছে।
দেশের বাজারে সোনার এই দাম যখন নির্ধারণ করা হয় সে সময় বিশ্ববাজারে এক আউন্স সোনার দাম ৩ হাজার ৭৫০ ডলারে কাছাকাছি ছিলো। তবে এখন বিশ্ববাজারে সোনার দামে বড় উত্থান প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এতে সৃষ্টি হয়েছে নতুন রেকর্ড। সেই সঙ্গে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এক আউন্স সোনার দাম ৩ হাজার ৮০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে।
এ প্রতিবেদন লেখার সময় প্রতি আউন্স সোনার দাম ৪৭ ডলার বেড়ে ৩ হাজার ৮১৬ ডলারে উঠেছে। বিশ্ববাজারে এর আগে কখনো এক আউন্স সোনার দাম ৩ হাজার ৮০০ ডলার হয়নি।
বাজুসের এক সদস্য জানান, বিশ্ববাজারে যেভাবে সোনার দাম বাড়ছে, তাতে যে কোনো সময় দেশের বাজারে সোনার দাম বাড়ানো হতে পারে। নতুন করে দাম বাড়ানো হলে তা সর্বোচ্চ দামের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে।
তিনি বলেন, সোনার দামের ওপর বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। বিশ্ববাজারের পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করেই দেশে সোনার দাম নির্ধারণ করা হয়। এখন বিশ্ববাজারে যেভাবে সোনার দাম বাড়ছে তাতে দেশের বাজারে দাম বাড়াতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই।
সোনার অস্বাভাবিক দাম বাড়ার বিষয়ে সম্প্রতি বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ট্যারিফ অ্যান্ড ট্যাক্সেশন’র চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, আমেরিকার শুল্ক নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে। তাদের সঙ্গে চীন, রাশিয়া, ভারত এক সঙ্গে বৈঠক করছে। তার একটি প্রভাব পড়ছে ডলারে। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলি ঝামেলার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের লোকরাও ডলারের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলছে, মানে নিরাপদ বোধ করছে না। এ কারণে এখন চীন, ভারতসহ বিভিন্ন দেশ সোনা কিনে রিজার্ভ করছে। আর একটা হলো সরবরাহ কম। খনি থেকে ওইভাবে সোনা তোলা হচ্ছে না। এসমস্ত কারণে সোনার দাম বাড়ছে।
