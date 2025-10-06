বিশ্ববাজারে সোনার নতুন ইতিহাস, ভরি ২ লাখ টাকা হতে পারে দেশে
সোনার দাম বেড়েই চলেছে। হু হু করে বেড়ে বিশ্ববাজারে সোনার দামে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমবারের মতো প্রতি আউন্স সোনার দাম ৩ হাজার ৯০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে।
বিশ্ববাজারে দাম বাড়ায় দেশের বাজারেও যে কোনো সময় সোনার দাম বাড়ানো হতে পারে। এতে দেশের বাজারেও সোনার সর্বোচ্চ দামের নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে প্রথমবার এক ভরি সোনার দাম দুই লাখ টাকা ছুঁতে পারে।
তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, গত জুলাই মাস থেকেই বিশ্ববাজারে সোনার দাম বাড়ছে। তবে গত দেড় মাসে দাম বাড়ার পাল্লায় নতুন করে হাওয়া লেগেছে। দেড় মাসের ব্যবধানে প্রতি আউন্স সোনার দাম বেড়েছে প্রায় ৬০০ ডলার।
বিশ্ববাজারে অস্বাভাবিক দাম বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি দেশের বাজারেও কয়েক দফায় সোনার দাম বাড়ানো হয়েছে। এতে কয়েক দফায় সর্বোচ্চ দামের নতুন করের্ড সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম প্রায় ২ লাখ টাকা।
এখন পর্যন্ত দেশের বাজারে ভালো মানের এক ভরি সোনার সর্বোচ্চ দাম নির্ধারিত হয়েছে ১ লাখ ৯৪ হাজার ৮৫৯ টাকা। গত ৫ সোনার এই দাম নির্ধারণ করা হয়। এখন এই দামে সোনা বিক্রি হচ্ছে দেশের বাজারে।
গত ৫ অক্টোবর সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনায় ২ হাজার ১৯২ টাকা বাড়িয়ে নতুন দাম নির্ধারণ করা হয় ১ লাখ ৯৭ হাজার ৫৭৬ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় ২ হাজার ৯৯ টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ৮৮ হাজার ৫৯৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়।
এছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় ১ হাজার ৭৯৬ টাকা বাড়িয়ে নতুন দাম ১ লাখ ৬১ হাজার ৬৫১ টাকা নির্ধারণ করা হয়। আর সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনায় ১ হাজার ৫২৮ টাকা বাড়িয়ে দাম নির্ধারণ করা হয় ১ লাখ ৩৪ হাজার ২৫৩ টাকা।
দেশের বাজারে সোনার এই দাম যখন নির্ধারণ করা হয় সে সময় বিশ্ববাজারে এক আউন্স সোনার দাম ৩ হাজার ৮৮৬ ডলার ছিলো। তবে এখন বিশ্ববাজারে সোনার দামে বড় উত্থান প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এতে সৃষ্টি হয়েছে নতুন রেকর্ড। সেই সঙ্গে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এক আউন্স সোনার দাম ৩ হাজার ৯০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে।
এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত প্রতি আউন্স সোনার দাম ৫১ ডলার বেড়ে ৩ হাজার ৯৩৮ ডলারে উঠেছে। বিশ্ববাজারে এর আগে কখনো এক আউন্স সোনার দাম এতো হয়নি।
বাজুসের এক সদস্য জানান, বিশ্ববাজারে যেভাবে সোনার দাম বাড়ছে, তাতে যে কোনো সময় দেশের বাজারে সোনার দাম বাড়ানো হতে পারে। বিশ্ববাজারের দাম বাড়ার সঙ্গে সমন্বয় করতে গেলে ভালো মানের প্রতি ভরি সোনার দাম ২ হাজার টাকার ওপরে বাড়ানো হতে পারে। ফলে দেশের বাজারে প্রথমবার এক ভরি সোনার দাম ২ লাখ টাকা হয়ে যেতে পারে।
তিনি বলেন, এখন বিশ্ববাজারে সোনার দাম যে হারে বাড়ছে তাতে দেশের বাজারে দাম বাড়াতেই হবে। তবে এই দাম কতোটা বাড়বে তা নির্ধারণ করবে বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং কমিটি। সন্ধ্যার দিকে এই কমিটি বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত নেবে।
