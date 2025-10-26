ফের কমলো সোনার দাম
দেশের বাজারে ফের সোনার দাম কিছুটা কমানো হয়েছে। সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) সোনার দাম কমানো হয়েছে ১ হাজার ৩৯ টাকা। এতে এক ভরি সোনার দাম ২ লাখ ৭ হাজার ৯৫৭ টাকা হয়েছে।
স্থানীয় বাজারে তেজাবী সোনার (পাকা সোনা) দাম কমার পরিপ্রেক্ষিতে এই দাম কমানো হয়েছে। সোমবার (২৭ অক্টোবর) থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)।
রোববার (২৬ অক্টোবর) বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং কমিটি বৈঠকে করে এই দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরে কমিটির চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমানের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এর আগে গত ২৪ অক্টোবর সোনার দাম কমানো হয়। ভালো মানের এক ভরি দাম কমানো হয় ৮ হাজার ৩৮৬ টাকা। চার দিনের মাথায় এখন আবার কিছুটা কমানো হলো।
সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনায় ১ হাজার ৩৯ টাকা কমিয়ে নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ৭ হাজার ৯৫৭ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় ১ হাজার ৩ টাকা কমিয়ে ১ লাখ ৯৮ হাজার ৪৯৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
এছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় ৮৫১ টাকা কমিয়ে নতুন দাম ১ লাখ ৭০ হাজার ১৪২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনায় ৭২৩ টাকা কমিয়ে দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৪১ হাজার ৪৯৬ টাকা।
এর আগে গত ২৪ অক্টোবর সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনায় ৮ হাজার ৩৮৬ টাকা কমিয়ে নতুন দাম নির্ধারণ করা হয় ২ লাখ ৮ হাজার ৯৯৬ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় ৮ হাজার ২ টাকা কমিয়ে ১ লাখ ৯৯ হাজার ৫০১ টাকা নির্ধারণ করা হয়।
এছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় ৬ হাজার ৮৫৯ টাকা কমিয়ে নতুন দাম ১ লাখ ৭০ হাজার ৯৯৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়। আর সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনায় ৫ হাজার ৮৫৯ টাকা কমিয়ে দাম নির্ধারণ করা হয় ১ লাখ ৪২ হাজার ২১৯ টাকা। আজ রোববার পর্যন্ত এই দামে সোনা বিক্রি হয়েছে।
সোনার দাম কমানো হলেও রূপার দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। ২২ ক্যারেটের এক ভরি রূপার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ হাজার ৪৭০ টাকা। এছাড়া ২১ ক্যারেটের এক ভরি রূপার দাম ৫ হাজার ২১৪ টাকা, ১৮ ক্যারেটের এক ভরি রূপার দাম ৪ হাজার ৪৬৭ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির এক ভরি রূপার দাম ৩ হাজার ৩৫৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
