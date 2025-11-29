  2. অর্থনীতি

এশিয়া সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্টিং রেটিং অ্যাওয়ার্ড পেলো এনআরবিসি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১২ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
এশিয়া সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্টিং রেটিং অ্যাওয়ার্ড পেলো এনআরবিসি
পুরস্কার নিচ্ছেন ব‍্যাংকের ব‍্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী ড. মো. তৌহিদুল আলম খান

এশিয়া সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্টিং রেটিং-২০২৫ এ সিলভার অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে এনআরবিসি ব‍্যাংক পিএলসি।ইন্দোনেশিয়ার ইনস্টিটিউট অব সার্টিফাইড সাসটেইনেবিলিটি প্র‍্যাক্টিশনারস (আইসিএসপি) এর সহযোগিতায় ন‍্যাশনাল সেন্টার ফর করপোরেট রিপোর্টিং (এনসিসিআর) এই অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে।

শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) ব‍্যাংকের ব‍্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী ড. মো. তৌহিদুল আলম খান ইন্দোনেশিয়ার বালিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আইসিএসপির অ্যাডভাইজরি বোর্ডের চেয়ারম‍্যান প্রফেসর ড. ইকো গেইনস সুকহারসনোর কাছ থেকে অ্যাওয়ার্ড নেন।

টেকসই উন্নয়ন, সামাজিক ও পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি-দক্ষ প্রযুক্তি, টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সবুজ স্থাপনা ও জলবায়ু এবং সহনশীল কৃষি উদ্যোগকে প্রাধান‍্য দিয়ে এনআরবিসি ব‍্যাংক গ্লোবাল রিপোর্টিং ইনিশিয়েটিভ (জিআরআই) স্ট্যান্ডার্ডের আলোকে প্রথমবারের মতো সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে।

