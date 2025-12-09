  2. অর্থনীতি

আরও ৪ হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবা পাবেন বিজিএমইএ সদস্যরা, সমঝোতা সই

প্রকাশিত: ০৭:০৭ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
সদস্য ও তাদের পরিবারের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা নিশ্চিতে আরও চার হাসপাতালের সঙ্গে সমঝোতা স্মারকে সই করেছে বিজিএমইএ

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) তার সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং পরিবারের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা নিশ্চিতে আরও চারটি হাসপাতালের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করেছে।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) উত্তরায় বিজিএমইএ সভাকক্ষে এক অনুষ্ঠানে এ সমঝোতা সই হয়। হাসপাতালগুলো হলো- ঢাকা ইমপেরিয়াল হাসপাতাল, ইবনে সিনা ট্রাস্ট, শিপ ইন্টারন্যাশনাল হসপিটাল ও ইয়র্ক হসপিটাল লিমিটেড।

বিজিএমইএর পক্ষে সমঝোতা স্মারকে সই করেন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সেলিম রহমান। অন্যদিকে ঢাকা ইম্পেরিয়াল হাসপাতালের পরিচালক মো. আনিসুর রহমান; ইবনে সিনা ট্রাস্টের এজিএম ও ডেপুটি হেড অব বিজনেস ডেভেলপমেন্ট জিএম তারিকুল ইসলাম, শিপ ইন্টারন্যাশনাল হসপিটালের বোর্ড ডিরেক্টর ফুতোশি কোনো এবং ইয়র্ক হসপিটালের পক্ষে পরিচালক নজরুল ইসলাম সমঝোতা স্মারকে সই করেন।

এর আগে ১০টি হাসপাতালের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক করে বিজিএমইএ। এখন থেকে মোট ১৪টি হাসপাতালে বিশেষ ছাড়ে উন্নত চিকিৎসা ও ডায়াগনস্টিক পরিষেবা নিতে পারবেন বিজিএমইএ সদস্যরা।

অনুষ্ঠানে বিজিএমইএর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সেলিম রহমান বলেন, বিজিএমইএ পোশাক শ্রমিকদের জন্য আশুলিয়া অঞ্চলে একটি বৃহৎ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে ভবিষ্যতে এই হাসপাতাল পরিচালনায় স্বাক্ষরকারী হাসপাতালগুলোর মূল্যবান সহযোগিতা নিশ্চিত করাই হলো এই উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য।

তিনি আরও বলেন, সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে পোশাক খাতে একটি স্থায়ী ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন- বিজিএমইএর পরিচালক মো. হাসিব উদ্দিন, পরিচালক মোহাম্মদ সোহেল, বিজিএমইএর প্রেস, পাবলিকেশন অ্যান্ড পাবলিসিটি কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মাসুদ কবির, মিরপুর হেলথ কেয়ার সেন্টারের চেয়ারম্যান খন্দকার মহিদুর রহমান শাহীন, টিবি কন্ট্রোল অ্যান্ড ডেঙ্গু কমিটির চেয়ারম্যান নুরুল তপন এবং ইয়র্ক হসপিটালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মল্লিক নাসিম আহসানসহ সংশ্লিষ্ট হাসপাতালগুলোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিজিএমইএর পরিচালক মোহাম্মদ সোহেল। স্বাক্ষরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয়, দেশের পোশাকখাতের পাশে দাঁড়াতে পেরে তারা গর্বিত ও আনন্দিত।

