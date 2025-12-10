বিএপিএলসির সভাপতি রিয়াদ মাহমুদ, সহ-সভাপতি ইশতিয়াক আহমেদ

বিএপিএলসির সভাপতি রিয়াদ মাহমুদ, সহ-সভাপতি ইশতিয়াক আহমেদ
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানিজের (বিএপিএলসি) ২০২৬-২০২৭ কার্যকালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ন্যাশনাল পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিয়াদ মাহমুদ এবং সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সায়হাম কটন মিলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ।
এছাড়া নির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন- দেশ গার্মেন্টস লিমিটেডের চেয়ারম্যান রোকেয়া কাদের, আমরা নেটওয়ার্কস লিমিটেডের এমডি ও সিইও সৈয়দ ফরহাদ আহমেদ, ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক পিএলসির চেয়ারম্যান মো. নুরুন নেওয়াজ, শাহজালাল ইসলামি ব্যাংক পিএলসির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইউনুস, এশিয়া ইন্স্যুরেন্স পিএলসির এমডি ও সিইও মো. ইমাম শাহীন, গ্রিন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স পিএলসির এমডি ও সিইও ফারজানা চৌধুরী, এপেক্স স্পিনিং অ্যান্ড নিটিং মিলস লিমিটেডের চেয়ারম্যান শাহরিয়ার আহমেদ, এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন পিএলসির এমডি ও সিইও হুমায়ূন রশিদ, ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স পিএলসির এমডি ও সিইও মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম।
নির্বাহী কমিটিতে আরও রয়েছেন- ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কো. লিমিটেডের পরিচালক জিয়াদ রহমান, রবি আজিয়াটা পিএলসির পরিচালক শরীফ শাহ জামাল রাজ, পিপলস ইন্স্যুরেন্স কো. লিমিটেডের চেয়ারম্যান জাফর আহমেদ পাটওয়ারী, চার্টার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স পিএলসির পরিচালক মো. শরীফ হাসান, সামিট পাওয়ার লিমিটেডের এমডি মনিরুল ইসলাম আখন্দ, রংপুর ফাউন্ড্রি লিমিটেডের পরিচালক চৌধুরী কামরুজ্জামান, প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স কো. লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জাহিদুল ইসলাম, ইস্টার্ন ইন্স্যুরেন্স কো. লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হাসান তারেক, জিকিউ বলপেন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের এমডি উজ্জ্বল কুমার সাহা এবং ই-জেনারেশন পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুল্লাহ আল এমরান।
সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা-২০২৫ এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিএপিএলসি নির্বাচন বিধিমালা ও তফসিল অনুসারে নির্বাচন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
