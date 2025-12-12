পেঁয়াজ আমদানির পরিমাণ বাড়ছে, প্রতিদিন ২০০ আইপিও

পেঁয়াজ আমদানির পরিমাণ বাড়ছে, প্রতিদিন ২০০ আইপিও
পেঁয়াজের বাজার সহনীয় রাখতে আগামীকাল শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) থেকে প্রতিদিন ২০০টি করে আইপি (আমদানি অনুমতি) ইস্যু করা হবে। প্রত্যেকটি আইপিতে আগের মতো সর্বোচ্চ ৩০ টন পেঁয়াজের অনুমোদন দেওয়া হবে।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাত ৮টায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, আমদানি আবেদনের বিষয় পূর্বের ন্যায় বলবৎ থাকবে। অর্থাৎ চলতি বছরের ১ আগস্ট থেকে যে সব আমদানিকারক আমদানি অনুমতির জন্য আবেদন করেছেন তারাই কেবল আবেদন পুনরায় দাখিল করতে পারবেন।
একজন আমদানিকারক একবারের জন্য আবেদনের সুযোগ পাবেন। পেঁয়াজের বাজার সহনীয় রাখতে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
এনএইচ/এমএমকে/এএসএম