ক্যাব ও বিএসটিআইয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৩৪ এএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
রোববার (২১ ডিসেম্বর) ক্যাব ও বিএসটিআইয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই হয়, ছবি: সংগৃহীত

কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) ও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়েছে।

রোববার (২১ ডিসেম্বর) বিএসটিআইয়ের কাউন্সিল সভা শেষে আয়োজিত এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ক্যাবের সভাপতি এ. এইচ. এম. সফিকুজ্জামান এবং বিএসটিআইয়ের মহাপরিচালক এস. এম. ফেরদৌস আলম নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সই করেন।

অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ক্যাবের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট হুমায়ুন কবির ভূঁইয়া এবং বিএসটিআইয়ের কাউন্সিলর সদস্যরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে মানসম্মত ও নিরাপদ পণ্য নিশ্চিতকরণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে বাজার মনিটরিং ও তদারকি কার্যক্রমে সহযোগিতা, নকল ও ভেজালবিরোধী উদ্যোগ জোরদার, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং তথ্যভিত্তিক উদ্যোগ যৌথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা ও ন্যায্য বাজার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

