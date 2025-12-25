আবাসন মেলায় পিডিএলের ফ্ল্যাটে ২০ শতাংশ ছাড়, এক লাখ টাকায় বুকিং

আবাসন মেলায় পিডিএলের ফ্ল্যাটে ২০ শতাংশ ছাড়, এক লাখ টাকায় বুকিং
রাজধানীতে চলমান আবাসন মেলা উপলক্ষে প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (পিডিএল) ফ্ল্যাট ক্রেতাদের জন্য বিশেষ ছাড় ও সহজ বুকিং সুবিধা ঘোষণা করেছে। মেলায় ফ্ল্যাট বুকিং করলে মোট মূল্যের ওপর ১০ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে। পাশাপাশি মাত্র এক লাখ টাকা বুকিং মানিতে ফ্ল্যাট বুক করার সুযোগ থাকছে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের (পিডিএল) ম্যানেজার মহসিন জানান, আবাসন মেলা উপলক্ষে তাদের প্রতিষ্ঠানে বিশেষ ছাড়ের সুযোগ রাখা হয়েছে। মেলায় ফ্ল্যাট বুকিং করলে মোট ফ্ল্যাট মূল্যের ওপর ১০ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে, যা টাকার অঙ্কে উল্লেখযোগ্য সুবিধা তৈরি করছে।
তিনি জানান, শুধু মেলার জন্যই একটি বিশেষ অফার চালু রয়েছে। এর আওতায় মাত্র এক লাখ টাকা বুকিং মানির মাধ্যমে ফ্ল্যাট বুক করা যাবে। এই সুবিধাটি কেবল আবাসন মেলাতেই প্রযোজ্য।
পিডিএলের চলমান ও পরিকল্পনাধীন প্রকল্প সম্পর্কে তিনি বলেন, বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির মোট সাতটি প্রজেক্ট রয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটি প্রকল্প জলসিঁড়ি আবাসন এলাকায়, একটি ইউএস-বাংলা সংলগ্ন এলাকায় এবং আরেকটি আফতাবনগর এলাকায় অবস্থিত। সবগুলো প্রকল্পই এখনো নির্মাণাধীন বা প্রাক-নির্মাণ পর্যায়ে রয়েছে।
ফ্ল্যাট হস্তান্তর প্রসঙ্গে মহসিন বলেন, প্রকল্পগুলোর হ্যান্ডওভার ২০২৯ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি প্রকল্পে ফ্ল্যাট সংখ্যার বিষয়ে তিনি জানান, প্রকল্পভেদে ফ্ল্যাট সংখ্যা ভিন্ন হলেও গড়ে প্রতি প্রকল্পে প্রায় চারটি করে ফ্ল্যাট ধরা যেতে পারে।
ইএআর/এএমএ/এএসএম