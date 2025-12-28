  2. অর্থনীতি

পোশাক ও বস্ত্র খাতে অন্তর্বর্তী সরকার পুরো ব্যর্থ: বিটিএমএ সভাপতি

প্রকাশিত: ০৯:৩৬ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
বিটিএমএ আয়োজিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন সংগঠনের সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল/ছবি: জাগো নিউজ

দেশের পোশাক ও বস্ত্র খাতে অন্তর্বর্তী সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল।

তিনি বলেন, ‘ওনারা (সরকার) তো ফ্যাক্টরির জন্ম দিতে পারেনি, বন্ধ করতে পেরেছে। ২৫০টা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়েছে, পঞ্চাশের অধিক টেক্সটাইল বন্ধ হয়েছে। আর অর্ধ বন্ধ হিসেবে আছে অর্ধেকের বেশি। এগুলাকে যদি বন্ধের হিসাবে আনেন তাহলে ১০০-এর ওপর স্পিনিং মিল বন্ধ আছে। তো ওনাদের কী সফলতা গত এক বছরে? আমি মনে করি টোটালটাই ব্যর্থতা। এত ক্ষতি, এত বোঝা আর নিতে পারছি না।’

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) রাজধানীর গুলশান ক্লাবে বিটিএমএ আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় শওকত আজিজ রাসেল এসব কথা বলেন। সুতা উৎপাদন খাতে দীর্ঘদিন যাবত বিদ্যমান বহুবিধ সমস্যা ও তা থেকে উত্তরণে সরকারের করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য এ সভা হয়। এতে আরও বক্তব্য দেন বিটিএমএর সাবেক সভাপতি এ মতিন চৌধুরী ও মোহাম্মদ আলী খোকন, সাবেক পরিচালক রাজীব হায়দার প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে শওকত আজিজ রাসেল বলেন, ‘বাণিজ্য উপদেষ্টা যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। কিন্তু উনি এককভাবে সবকিছু করতে পারেন না। প্রথমে দেখেন আত্মঘাতী একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তুলার ওপর শুল্ক। আমরা মনে হয় ভারতীয় সুতাকে উৎসাহিত করছি তুলার ওপর শুল্ক বসিয়ে। শুল্ক দিলে আপনি সুতার ওপর দেবেন, যাতে তুলা এনে আমি এখানে সুতা উৎপাদন করতে পারি। বিষয়টি উল্টো হলো না? এটা উঠাতে আমাদের প্রচুর শ্রম দিতে হয়েছে। তারপর আসেন করপোরেট কর ১২ থেকে ৩৭ শতাংশ করে দিয়েছে। এই বাড়তি কর আমাদের বিশাল ক্ষতি করছে এবং এটি এখনো বহাল আছে। যত রকমে টাকা উপার্জন করা যায়, ওয়ান পার্সেন্ট ট্যাক্স, টার্নওভার ট্যাক্স, সব আমাদের ওপর বাড়িয়ে দিয়েছে। তারপর প্রণোদনা তো ক্রমশ কমিয়ে দিল, পোশাকের জন্য দিল, আমাদের জন্যও দিল। সেগুলো কি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হচ্ছে না?’

