ডিসেম্বরে বিলিয়নের বেশি ডলার কিনেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক

প্রকাশিত: ০৩:৫২ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
সাতটি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে অতিরিক্ত ৮ কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলার কিনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রতি ডলারের বিনিময় হার ও কাট–অফ হার ছিল ১২২ টাকা ৩০ পয়সা। মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানায়, সর্বশেষ এ ক্রয়ের ফলে ডিসেম্বর মাসে মোট ডলার কেনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০০ কোটি ৯৫ লাখ মার্কিন ডলার, যা এক বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। এছাড়া চলতি ২০২৫–২৬ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই–ডিসেম্বর) মোট ডলার ক্রয় হয়েছে ৩১৩ কোটি ৫৫ লাখ মার্কিন ডলার, যা প্রায় ৩.১৪ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান জানান, মঙ্গলবার সাতটি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ৮ কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলার কেনা হয়েছে। এতে ডিসেম্বর মাস ও চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে ডলার ক্রয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

