  2. অর্থনীতি

মিডল্যান্ড ব্যাংকের ডিএমডি হলেন নাজমুল হুদা সরকার

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০০ পিএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
মিডল্যান্ড ব্যাংকের ডিএমডি মো. নাজমুল হুদা সরকার/ছবি সংগৃহীত

মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসির উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) পদে পদোন্নতি পেয়েছেন ব্যাংকটির সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট (এসইভিপি) ও চিফ টেকনোলজি অফিসার (সিটিও) মো. নাজমুল হুদা সরকার। এই পদোন্নতি ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে।

মো. নাজমুল হুদা সরকার ২৭ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন দক্ষ প্রযুক্তিবিদ, তিনি নিরাপত্তা এবং ব্যয়-কার্যকারিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি কৌশলগত পরিকল্পনা, ডিজিটাল রূপান্তর এবং দক্ষ পরিষেবা প্রদানে অবদান রেখেছেন।

কর্মজীবনের শুরুতে মো. নাজমুল হুদা সরকার বাংলাদেশ ও জাপানে বিভিন্ন নেতৃত্ব ও প্রকৌশল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে কাজ করেছেন এবং এমটিবিকে একটি নতুন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

তিনি জাপানে ম্যাচ.কমের (Match.com) সঙ্গে সিনিয়র অ্যাপ্লিকেশন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়া জাপানের খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠান যেমন ফুজিৎসু, নিসান মোটর ও আইডিএলসি ফাইন্যান্স পিএলসি, বাংলাদেশে ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স, এন্টারপ্রাইজ প্রযুক্তি, ডিজিটাল চ্যানেল এবং বৃহৎ পরিসরে পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গভীর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

সিটিও হিসেবে তার ভূমিকায়, তিনি ব্যাংকের প্রযুক্তি রোডম্যাপ গঠন ও বাস্তবায়ন, এন্টারপ্রাইজ প্ল্যাটফর্ম এবং ডিজিটাল চ্যানেলগুলোকে শক্তিশালীকরণ এবং নিরাপদ, স্কেলেবল এবং গ্রাহককেন্দ্রিক প্রযুক্তি উদ্যোগের মাধ্যমে কর্মক্ষম স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির জন্য দায়িত্ব পালন করেছেন।

মো. নাজমুল হুদা সরকার সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রনিক্স ও কম্পিউটার বিজ্ঞানে বিএসসি (অনার্স) এবং এমএসসি সম্পন্ন করেছেন।

বিএ/জেআইএম

