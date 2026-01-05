নতুন পাঁচ শতাধিক পণ্য নিয়ে বাণিজ্য মেলায় আরএফএল

  2. অর্থনীতি

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:১২ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বিশাল পরিসরে অংশ নিয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ আরএফএল। এবারের ৩০তম বাণিজ্য মেলায় প্রতিষ্ঠানটি ৮টি প্যাভিলিয়ন ও স্টলে ৫ হাজারের বেশি পণ্য প্রদর্শন করছে। পাশাপাশি বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে নতুন পাঁচ শতাধিক পণ্য প্রদর্শন করা হচ্ছে।

মেলায় আরএফএল এর প্রধান আকর্ষণ ‘আরএফএল প্রিমিয়ার প্যাভিলিয়ন’। বাণিজ্য মেলার মূল ভবনের উত্তর পাশে অবস্থিত তিনতলা বিশিষ্ট ৫ হাজার বর্গফুটের বিশাল এই প্যাভিলিয়ন থেকে দর্শনার্থীরা প্রয়োজনীয় পণ্যের এ টু জেড সমাধান পাচ্ছেন। এখানে হাউজওয়্যার, কিচেনওয়্যার, খেলনা, মেলামাইন, স্টেশনারিসহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য প্রদর্শিত হচ্ছে।

দেশসেরা হাউজওয়্যার ব্র্যান্ড আরএফএল হাউজওয়্যার দেড় হাজারের বেশি গৃহস্থালি পণ্য এই প্রিমিয়ার প্যাভিলিয়নে প্রদর্শন করছে। এর মধ্যে ইউরোপে রপ্তানি হয় এমন বিশেষ কিছু পণ্যও এই প্রথম মেলায় প্রদর্শন করা হচ্ছে। এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফুড কনটেইনার, বাস্কেট ও ওয়াটার বোতল। বেশ কিছু নতুন ডিজাইনের প্লাস্টিক ফার্নিচারও প্রদর্শন করা হচ্ছে। এছাড়া ক্রেতাদের জন্য সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যছাড় দেওয়া হচ্ছে।

আরএফএল গ্রুপের প্রধান বিপণন কর্মকর্তা মোহাম্মদ আল্লামা মুর্শিদ মুনীম বলেন, প্রতিবারের মতো এবারও দর্শনার্থীদের আগ্রহকে গুরুত্ব দিয়ে নতুন ও মানসম্মত পণ্য প্রদর্শন করছি। বিশেষ অফার ও ছাড় থাকায় ক্রেতারা উপভোগ্য কেনাকাটার অভিজ্ঞতা পাবেন।

আরএফএল প্রিমিয়ার প্যাভিলিয়নের পাশেই রয়েছে ‘ট্র্যাভেলো’ লাগেজ ও ওয়াকার ফুটওয়্যারের স্টল। ওয়াকার ফুটওয়্যার প্রায় ৫০টি নতুন পণ্য প্রদর্শন করছে এবং ৬০ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যছাড় দিচ্ছে। ট্র্যাভেলো লাগেজে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ মূল্যছাড় দেওয়া হচ্ছে।

এবারের মেলার মূল ভবনে দুটি আলাদা স্টলে রিগ্যাল ফার্নিচার ও ভিশন ইলেকট্রনিকস পণ্য প্রদর্শন করা হচ্ছে। এর মধ্যে রিগ্যাল ফার্নিচার ৪৫টির বেশি আধুনিক ডিজাইনের নতুন ফার্নিচার প্রদর্শন করছে। ভিশন ইলেকট্রনিকস ৩০০ পণ্যের মধ্যে ২৫টির বেশি নতুন পণ্য তুলে ধরছে। এছাড়া ভিশন ইলেকট্রনিকস স্টলেই সাজানো হয়েছে আরএফএল এর প্রোটন মোবাইল ফোন।

এই প্রথমবারের মতো মেলায় ‘রাইডো’ নামে ইলেকট্রিক স্কুটারের জন্য আলাদা স্টল রাখা হয়েছে, যেখানে ৮টি মডেল প্রদর্শন করা হচ্ছে। এছাড়া এসব ইলেকট্রিক স্কুটারেই মেলা উপলক্ষে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ ছাড়।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল বলেন, ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা মানুষের জন্য উৎসবে পরিণত হয়েছে। গতবছর দর্শনার্থীদের কাছ থেকে আমরা ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। এবারও ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য প্রদর্শন করছি এবং ভালো সাড়া পাওয়ার আশা করছি।

