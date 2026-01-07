  2. অর্থনীতি

১০ প্রতিষ্ঠানকে পুঁজিবাজারে আনতে বৈঠকে বসছেন অর্থ উপদেষ্টা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩৯ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের শেয়ার থাকা বহুজাতিক কোম্পানি পুঁজিবাজারে আনার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। প্রাথমিকভাবে ১০টি কোম্পানিকে পুঁজিবাজারে আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে কোম্পানিগুলোর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) বিকেল ৩টায় অর্থ মন্ত্রণালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

কোম্পানিগুলোর মধ্যে রয়েছে, কর্ণফুলি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, কর্ণফুলি ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (কাফকো), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড, সিনজেনটা বাংলাদেশ লিমিটেড, সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড, ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড, সিনোভিয়া বাংলাদেশ লিমিটেড, নোভার্টিস (বাংলাদেশ) লিমিটেড এবং নেসলে বাংলাদেশ পিএলসি।

বৈঠকে এই ১০ প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীদের আমন্ত্রণ জানানোর পাশাপাশি বাণিজ্য উপদেষ্টা, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা, শিল্প উপদেষ্টা, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীকে (অর্থ মন্ত্রণালয়) উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

সেই সঙ্গে বাংলাদেশের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান,ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) চেয়ারম্যান, বিদ্যুৎ সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ সচিব, শিল্প সচিব ও বাণিজ্য সচিবকে বৈঠকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

বৈঠক থেকে এসব কোম্পানিকে আইসিবির মাধ্যমে শেয়ারবাজারে শেয়ার ছাড়তে প্রস্তাব দেওয়া হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।নতুন তালিকাভুক্তির মাধ্যমে শেয়ারবাজারে গতি ফেরাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্তর জন্য বাছাই করা এই ১০টি কোম্পানির মধ্যে কয়েকটি সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত, আবার কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানি যেখানে সরকারের স্বল্প পরিমাণ শেয়ার রয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, আমরা তাদের (১০ কোম্পানির শীর্ষ কর্মকর্তাদের) বলবো শেয়ারবাজারে শেয়ার ছাড়তে। পাশাপাশি তারা তালিকাভুক্ত হতে কী ধরনের সহায়তা চান, সেটিও জানতে চাইবো।

তিনি জানান, যেসব বহুজাতিক কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার রয়েছে, সেগুলোকে শেয়ারবাজারে আনতে চায় সরকার। একই সঙ্গে কিছু লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানকেও দ্রুত তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়ায় আনা হবে।

এর আগে গত বছরের ১১ মে প্রধান উপদেষ্টার সভাপত্বিত্বে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় পুঁজিবাজারের সঠিক অবস্থা পর্যালোচনা এবং উন্নয়নে করণীয় নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিএসইসির চেয়ারম্যান, অর্থ উপদেষ্টা, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের বিষয়ে বেশকিছু নির্দেশনা দেন। প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনা মোতাবেক এরইমধ্যে পুঁজিবাজারের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং নির্দেশনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বেশ কয়েকটি বৈঠক করেছে।

