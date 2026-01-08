সাধারণ বিমা ব্যবসায় ব্যক্তি এজেন্ট থাকবে না

সাধারণ বিমা ব্যবসায় ব্যক্তি এজেন্ট থাকবে না
সাধারণ বিমার সব বক্তি এজেন্ট লাইসেন্স স্থগিত করেছে বিমা খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ)। ফলে সাধারণ বিমা কোম্পানির ব্যবসায় কোনো ব্যক্তি এজেন্ট থাকবে না।
ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যক্তি এজেন্ট কমিশনের নামে কোনো আর্থিক সুবিধা দেওয়া হলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবে আইডিআরএ।
এ বিষয়ে বুধবার (৬ জানুয়ারি) আইডিআরএ থেকে জানানো হয়, নন-লাইফ বিমা (সাধারণ বিমা) ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্যাগুলো উত্তরণের জন্য আইডিআরএ থেকে সব নন-লাইফ ব্যক্তি এজেন্ট লাইসেন্স স্থগিত করা হয়েছে।
এর ফলে চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে নন-লাইফ বিমা ব্যবসায় কোনো ব্যক্তি এজেন্ট থাকবে না বিধায় নন-লাইফ বিমা ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যক্তি এজেন্ট কমিশন বা কমিশনের নামে কোনো ধরণের আর্থিক সুবিধা দেওয়ার সুযোগ নেই। এই নির্দেশনার ব্যত্যয় বিমা আইন ২০১০ এর ৫৮ (১) ধারার লঙ্ঘন এবং শাস্তিযোগ্য হবে।
