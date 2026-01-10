পতনের বাজারে বাড়লো সূচক-লেনদেন-বাজার মূলধন

পতনের বাজারে বাড়লো সূচক-লেনদেন-বাজার মূলধন
গত সপ্তাহজুড়ে দেশের শেয়ারবাজারে দরপতনের তালিকায় থাকা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি হলেও সামগ্রিকভাবে বাজারে ইতিবাচক প্রবণতা দেখা গেছে। প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) বাজার মূলধন প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা বেড়েছে। একই সঙ্গে বেড়েছে মূল্যসূচক। পাশাপাশি দৈনিক গড় লেনদেনের পরিমাণও বেড়েছে।
গত সপ্তাহে ডিএসইতে লেনদেন হওয়া মোট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ১৭৬টির শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে। বিপরীতে ১৭৭টির দাম কমেছে এবং ৩৬টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। অর্থাৎ দাম বাড়ার তুলনায় দাম কমার তালিকায় একটি প্রতিষ্ঠান বেশি রয়েছে।
দাম কমার তালিকা বড় হলেও সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসের লেনদেন শেষে ডিএসইর বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৮৩ হাজার ১৮০ কোটি টাকা। যা আগের সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে ছিল ৬ লাখ ৮০ হাজার ৭৭৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ, সপ্তাহের ব্যবধানে বাজার মূলধন বেড়েছে ২ হাজার ৪০১ কোটি টাকা বা শূন্য দশমিক ৩৫ শতাংশ।
বাজার মূলধন বাড়ার পাশাপাশি ডিএসইতে প্রধান মূল্যসূচকও বেড়েছে। ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স সপ্তাহজুড়ে বেড়েছে ৮৭ দশমিক ৯৪ পয়েন্ট বা এক দশমিক ৭৯ শতাংশ। আগের সপ্তাহে সূচকটি বাড়ে ২৭ দশমিক শূন্য ৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৫ শতাংশ।
অপর দুই সূচকের মধ্যে ইসলামি শরিয়াহ ভিত্তিতে পরিচালিত কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই শরিয়াহ সূচক গত সপ্তাহজুড়ে বেড়েছে ৪ দশমিক ৮০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৮ শতাংশ। আগের সপ্তাহে সূচকটি কমে ২ দশমিক ৬৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৬ শতাংশ।
আর বাছাই করা ভালো কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক গত সপ্তাহজুড়ে বেড়েছে ৪৫ দশমিক ৫২ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ৪৩ শতাংশ। আগের সপ্তাহে সূচকটি কমে ১৩ দশমিক ১৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭০ শতাংশ।
গত সপ্তাহে ডিএসইতে লেনদেনের গতিও বেড়েছে। সপ্তাহের প্রতি কার্যদিবসে ডিএসইতে গড়ে লেনদেন হয়েছে ৪৭৪ কোটি ৫৪ লাখ টাকা। আগের সপ্তাহে প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয় ৩৫৪ কোটি ৩১ লাখ টাকা। অর্থাৎ প্রতি কার্যদিবসে গড় লেনদেন কমেছে ১২০ কোটি ২৩ লাখ টাকা বা ৩৩ দশমিক ৯৩ শতাংশ।
সপ্তাহজুড়ে ডিএসইতে টাকার অঙ্কে সব থেকে বেশি লেনদেন হয়েছে ওরিয়ন ইনফিউশনের শেয়ার। কোম্পানিটির শেয়ার প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয়েছে ২২ কোটি ৮৯ লাখ টাকা, যা মোট লেনদেনের ৪ দশমিক ৮৩ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের শেয়ার প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয়েছে ২০ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। প্রতিদিন গড়ে ১৬ কোটি ২৬ লাখ টাকা লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে সিটি ব্যাংক।
এছাড়া লেনদেনের শীর্ষ দশ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে- উত্তরা ব্যাংক, ফাইন ফুডস, সায়হান কটন, মালেক স্পিনিং, লাভেলো আইসক্রিম, যমুনা ব্যাংক এবং সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট।
