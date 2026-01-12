১০ ব্যাংক থেকে ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার কিনলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক

১০ ব্যাংক থেকে ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার কিনলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক
দেশের ১০টি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে সোমবার (১২ জানুয়ারি) ৮ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার কিনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এসব ডলারের বিনিময় হার ছিল ১২২ টাকা ৩০ পয়সা। এক্ষেত্রে কাট-অফ হারও ছিল ১২২ টাকা ৩০ পয়সা।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
একই বিনিময় ও কাট-অফ হারে এর আগে গত ৮ জানুয়ারি ১৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ২০ কোটি ৬০ লাখ মার্কিন ডলার কিনেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। তার আগে ৬ জানুয়ারি ১৪টি ব্যাংক থেকে কেনা হয় ২২ কোটি ৩৫ লাখ ডলার।
এসব কেনার ফলে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই থেকে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত মোট ক্রয়ের পরিমাণ হয়েছে ৩৮৩ কোটি ৩৫ লাখ মার্কিন ডলার।
বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান বলেন, ‘সোমবার ১০টি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে মোট ৮১ মিলিয়ন (৮ কোটি ১০ লাখ) মার্কিন ডলার ক্রয় করা হয়েছে। প্রতি ডলারের বিনিময় হার ছিল ১২২ দশমিক ৩০ টাকা এবং কাট-অফ রেটও ১২২ দশমিক ৩০ টাকা নির্ধারণ করা হয়।’
এর ফলে, নতুন বছরের জানুয়ারি মাসে মোট ক্রয় দাঁড়াল ৬৯৮ মিলিয়ন বা ৬৯ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলার।
ইএআর/একিউএফ/এএসএম